Батурина снимали, привязав трос за шею: в Киеве демонтируют композиции в честь Переяславского совета. Фоторепортаж, видео

В Киеве в четверг, 30 апреля, специалисты приступили к демонтажу композиции в честь Переяславского совета. Он находится в центре города под аркой Свободы украинского народа.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В столице продолжается процесс дерусификации и декоммунизации.

Так, утром вторника, 30 апреля, возле композиции в честь Переяславской рады, расположенной под аркой Свободы украинского народа, заметили коммунальщиков и кран. Как оказалось, выполняя распоряжение городских властей, специалисты приступили к демонтажу этого монумента.

По словам коммунальщиков, которые уже успели снять с постамента несколько фигур, в частности, символизирующую московского посла Василия Батурина (демонтировали, привязав трос за шею), работы продлятся несколько дней. Отметим, что конструкция монумента достаточно массивная и состоит из 20 элементов, которые весят около 6 000 – 7 000 тонн.

Следует добавить, что композиция была открыта в 1982 году. Она посвящена Переяславскому совету – общий военный совет, который гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславе 8 (18) января 1654 года, один из эпизодов процесса оформления украинско-московского военно-политического союза.

Напомним, весной 2022 года Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Ее переименовали в арку Свободы украинского народа. Уже в 2024 году Минкульт своим приказом лишил Арку "Дружбы народов " статуса памятника истории. Соответственно теперь этот монумент может быть полностью демонтирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве не будут демонтировать одну из визиток города – арку Свободы украинского народа, расположенную в центре столицы. Ее смысл переосмыслен, а пространство у него получит новую концепцию.

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