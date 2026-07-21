Архаичный и колоритный: как выглядел старый Подол в Киеве в 1959 году. Фото

Без Подола невозможно представить историю Киева. Благодаря фотографии конца 1950-х годов мы можем увидеть, каким он был – все еще довольно архаичным и колоритным.

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Старый снимок опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Что известно

"1959 год. Вид на старый Подол. В то время он все еще был довольно архаичным и колоритным... Вдали видны луга Оболони, скоро там начнется строительство нового микрорайона", – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно увидеть, как выглядело место, которое можно назвать сердцем Киева. На снимке запечатлены здания, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды – об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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