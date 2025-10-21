Суд изменил одну из мер пресечения водителю 'Мерседеса', который жестоко избил велосипедиста за замечание. Фото и видео

В Киеве во вторник, 21 октября, в суде рассматривали апелляционную жалобу на меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилыку, которого подозревают в избиении велосипедиста и оставлении его в опасности. Было принято решение оставить подозреваемого в СИЗО, однако с возможностью внести залог в размере 5 млн грн.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Что известно

Так, в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляционную жалобу на меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилыку, в производстве по подозрению об оставлении пострадавшего в опасности. Ранее его отправили в СИЗО на 30 суток.

Заседание началось с задержкой, а подозреваемый участвовал в нем по видеосвязи. Во время заседания он снова напомнил, что активно участвовал в волонтерской помощи ВСУ, аргументируя просьбу изменить ему меру пресечения.

После того, как суд заслушал обе стороны, было принято решение оставить Хилыка в СИЗО, однако с возможностью внести залог в размере 5 млн грн.

По словам адвоката подозреваемого, они не согласны с таким решением суда, поскольку сторона защиты подавала жалобу с просьбой применить ночной домашний арест или личное обязательство.

Что предшествовало

В столице 44-летний житель Киевской области Александр Хилык избил велосипедиста из-за замечания относительно припаркованной машины. Хилык припарковал свой Mercedes на улице Межигорской не по правилам – на велосипедной полосе, чем заблокировал движение велосипедисту.

А когда велосипедист сделал ему замечание, Хилык в ответ несколько раз ударил его в голову – в результате этого 40-летний велосипедист упал на землю и потерял сознание. Злоумышленник оттащил мужчину без сознания на обочину дороги и просто уехал с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, сначала водителю Mercedes сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), но под стражу не взяли, хотя прокурор на этом настаивал.

Позже его задержали в Белой Церкви и объявили подозрение по еще одной статье – оставление человека в опасности (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). А 4 октября суд избрал меру пресечения Хилыку в виде содержания под стражей на 30 дней без права на внесение залога. Тогда подозреваемый говорил, что уехал с места конфликта, потому что его беременной жене стало плохо, а люди рядом заверили, что вызовут скорую.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский апелляционный суд 13 октября изменил меру пресечения Александру Хилыку – водителю Mercedes, которого подозревают в избиении велосипедиста на Подоле. По первому подозрению – нанесение тяжких телесных повреждений – ему назначили содержание под стражей на 60 дней с возможностью внести залог. По второму – мера пресечения осталась без изменений.

