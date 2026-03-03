Анфас, профиль и улыбка: в Чернобыльской зоне лось специально позировал для камеры фотографа

В Чернобыльской зоне отчуждения удалось увидеть одного из крупнейших представителей семейства оленевых, который с удовольствием позировал камере фотографа. Лось, а речь идет о нем, не только повернулся для лучшего кадра, но и улыбнулся.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Анфас, профиль, улыбка... Даже лоси знают, как выглядеть на фото стильно... Пока не пришло время обедать", – говорится в сообщении.

Лось (Alces) – род млекопитающих, крупнейший представитель семейства оленевых. Современных лосей делят на два вида — лось обыкновенный и лось американский (иногда второй не выделяют). Первый встречается в Украине, где его численность резко сократилась, поэтому 9 ноября 2017 животное внесли в Красную книгу страны решением Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины.

Исследование Чернобыльской зоны

В Чернобыльской зоне специалисты стали свидетелями редкой сцены. На трассу вышел лось, вероятно для того, чтобы слизать соль, которой посыпают дорогу.

