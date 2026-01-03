А вы узнали эти места? Как выглядел зимний Киев в 1960-х годах. Архивные фото

Благодаря старым фотографиям мы всегда можем заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. В частности, на серии фотографий, сделанных зимой в 1960-х годах.

Фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Город сильно изменился с тех времен.

Взгляд в прошлое

"Зимний Киев. 1960-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как тогда выглядели, в частности, Майдан Независимости, Андреевский спуск и Пешеходный мост на Труханов остров. А вы узнали эти места?

Немного истории столицы

Крещатик, является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого более 40 лет находился один из самых сладких магазинов города – "Украинские лакомства". Это культовое место долго было символом вкуса детства.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

