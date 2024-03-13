600 лошадиных сил под капотом: в Киеве был замечен редкий Alpina B7, созданный на базе BMW. Фото и подробности

В Киеве был замечен редкий Alpina B7 Bi-Turbo, который был создан на базе BMW 7 Series G12. Двигатель машины доделали, что позволило увеличить его мощность до 600 лошадиных сил.

Фотографии были опубликованы на странице сообщества chpsh.carspotting в социальной сети Instagram. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 330 км/ч.

"На дворе 2024 год, и значки "М" на баварских тачках окончательно стали обыденностью. От сомнительных полу-перформансов кроссоверов до электромобилей с увеличенной на условные 20 л.с. мощностью – буквально каждое второе авто гордо носит лого BMW Motorsport. Но есть альтернативный вариант выделиться из потока, а название ему Alpina. Немецкое тюнинг-ателье, специализирующееся на правильных апгрейдах Биммеров, работает вот уже почти 60 лет, и за это время им удалось вывести идеальную формулу успеха", – говорится в сообщении.

Как отметили авторы, специалисты Alpina превратили BMW G12 в настоящую ракету. За основу было взято 750Li с 4.4-литровым V8 – специалисты добавили пару больших турбин, заменили поршни, интеркуллер, выхлопную систему и много других элементов. Это позволило увеличить мощность двигателя до 600 лошадиных сил, а крутящий момент – до 800 Нм.

Силовой агрегат работает в паре с усиленным 8-ступенчатым автоматом и разгоняет 2-тонный седан до сотни за 3.7 сек.; максимальная скорость ограничена на отметке 330 км/ч. Снаружи от обычной 750Li модификация авто от специалистов Alpina отличается лаконичным обвесом, традиционными полосами вдоль кузова.

По словам одного из пользователей соцсети, Alpina считается отдельным автопроизводителем, а не тюнинг-ателье. На собранных машинах они ставят свои VIN-коды и по базам такие авто уже не проходят как BMW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве был замечен гибридный BMW XM Label Red, который может разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с. Всего было собрано 500 машин в такой версии.

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