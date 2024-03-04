Цена стартует от 9,1 млн. грн.: в Киеве заметили BMW XM, которых выпустили всего 500. Фото

В Киеве был замечен гибридный BMW XM Label Red, который может разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Всего было собрано 500 машин по такой версии.

Фото кроссовера опубликовали в сообществе topcars_ua в социальной сети Instagram. В Украине цена такого автомобиля стартует от 9,1 миллиона гривен.

Так, в столичной парковке было замечено один 500 выпущенных BMW XM лимитированной версии Label Red. Машина разгневается до 100 км/ч всего за 3,8 с и может проехать на электротяге 83 километра.

Новый BMW XM Label Red – это спортивный вариант гибридного кроссовера. Это самый мощный BMW за всю историю германской марки. Его 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор вместе развивают 748 л. и 1050 Н∙м.

Этот автомобиль весит 2,7 тонны, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч. Как отмечается на официальном сайте BMW, только 500 автомобилей доступны в специальной расцветке Frozen Carbon Black. В дополнение к особенностям кроссовера, радиаторной решетки и диффузор в цвете Toronto Red "расставляют сильные контрастные акценты".

"Элегантная деталь красного цвета: Надпись "1 из 500" на центральной консоли под дисплеем управления", – отметили в BMW.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева был замечен очень редкий неоретрокар. Morgan Aero SuperSports ручной сборки, которая стоит 250 тысяч долларов, перевозили на эвакуаторе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!