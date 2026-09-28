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Для чого підвищувати ПДВ в Україні: Корецький назвав головну причину

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 4,3 т.
Для чого підвищувати ПДВ в Україні: Корецький назвав головну причину
Корецький провів нараду з Міноборони
Джерело: Корецький/Telegram

Заплановане підвищення ПДВ у проєкті державного бюджету України на 2027 рік пов’язане з необхідністю профінансувати програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. Йдеться приблизно про 1 млрд доларів, які держава планує спрямувати до спеціального фонду.

Про це заявив український прем’єр-міністр Сергій Корецький в ефірі телемарафону. За його словами, відповідна пропозиція вже міститься у проєкті закону про державний бюджет на 2027 рік.

Підтримка бізнесу

Як пояснив глава Кабміну, влада підтримує підприємців, зокрема через програми пільгового кредитування. Держава компенсує різницю між пільговою та ринковою ставками, а фінансування таких програм здійснюється як із державних коштів, так і за рахунок грантової допомоги міжнародних партнерів.

Ще одним напрямом підтримки Корецький назвав страхування бізнесу від воєнних ризиків. За його словами, завдяки цій програмі підприємства зможуть оперативніше отримувати компенсації за збитки, завдані ударами РФ.

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Для реалізації програми держава має окремо передбачити необхідні кошти. За словами прем’єра, йдеться приблизно про 1 млрд доларів або дещо більшу суму.

Окремий фонд

"Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд", – сказав Корецький.

Коментуючи джерела фінансування програми, прем’єр пояснив необхідність підвищення податку на додану вартість. За його словами, інших джерел для забезпечення відповідних видатків наразі немає.

"В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення – в тому числі невеличке підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає", – заявив Корецький.

Запропоновані зміни передбачають збільшення ставки ПДВ на 1%. Водночас прем’єр зазначив, що влада ще обговорюватиме це питання з парламентарями та бізнесом.

"Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом, але вибираємо з двох. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 2027 рік", – підсумував Корецький.

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