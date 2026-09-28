"Цифровий детокс": у міноборони РФ виступили з цинічною заявою після ударів по дата-центрах України
У Кремлі не приховують своїх ударів по цивільній інфраструктурі України, пояснюючи такі атаки абсурдними причинами. Ба більше, військове керівництво РФ хизується обстрілами українських дата-центрів.
У міністерстві оборони держави агресора назвали це "цифровим детоксом у примусовому режимі". Відповідний пост російське відомство опублікувало в неділю, 27 вересня, у соціальних мережах.
Пресслужба проілюструвала це "переможне" повідомлення згенерованою штучним інтелектом картинкою. На ній зображено "Шахед", що стрімко йде на зниження.
Також у міноборони РФ підтвердили, що путінська армія атакувала центри обробки даних компаній "Омега Телеком" і "Київстар" у Києві 27 вересня. Ці об'єкти росіяни спробували видати за "військові" цілі – мовляв, вони надають послуги високошвидкісного інтернету, а також мобільного зв'язку для ЗСУ.
Як писав OBOZ.UA:
– Росія намагається позбавити українців зв'язку й інтернету і вже кілька днів поспіль масово атакує дата-центри столичних провайдерів.
– В Інституті вивчення війни пояснили, що мета агресора полягає в руйнуванні цифрової інфраструктури, від якої щодня залежать цивільне населення та бізнес.
– Ворог намагається спричинити масштабні збої в телекомунікаціях, які можуть становити загрозу для українських банків, сервісів онлайн-платежів, бізнесу, державних служб тощо. Однак експерти запевняють, що у росіян нічого не вийде.
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