У Кремлі не приховують своїх ударів по цивільній інфраструктурі України, пояснюючи такі атаки абсурдними причинами. Ба більше, військове керівництво РФ хизується обстрілами українських дата-центрів.

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У міністерстві оборони держави агресора назвали це "цифровим детоксом у примусовому режимі". Відповідний пост російське відомство опублікувало в неділю, 27 вересня, у соціальних мережах.

Пресслужба проілюструвала це "переможне" повідомлення згенерованою штучним інтелектом картинкою. На ній зображено "Шахед", що стрімко йде на зниження.

Також у міноборони РФ підтвердили, що путінська армія атакувала центри обробки даних компаній "Омега Телеком" і "Київстар" у Києві 27 вересня. Ці об'єкти росіяни спробували видати за "військові" цілі – мовляв, вони надають послуги високошвидкісного інтернету, а також мобільного зв'язку для ЗСУ.

Як писав OBOZ.UA:

– Росія намагається позбавити українців зв'язку й інтернету і вже кілька днів поспіль масово атакує дата-центри столичних провайдерів.

– В Інституті вивчення війни пояснили, що мета агресора полягає в руйнуванні цифрової інфраструктури, від якої щодня залежать цивільне населення та бізнес.

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– Ворог намагається спричинити масштабні збої в телекомунікаціях, які можуть становити загрозу для українських банків, сервісів онлайн-платежів, бізнесу, державних служб тощо. Однак експерти запевняють, що у росіян нічого не вийде.

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