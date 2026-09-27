Осінь майже завжди змінює не лише гардероб, а й бажання щодо зовнішності. Після літа з вигорілими пасмами, легкими укладками й сонячними відблисками хочеться глибших, тепліших і більш "дорогих" відтінків.

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У тренді – м’які переходи, природна глибина кольору, блиск і відтінки, які легко вписуються у повсякденний образ. Експерти назвали чотири варіанти, які особливо добре працюватимуть восени.

Poetic Romantic Balayage – м’який романтичний балаяж

Цієї осені балаяж стає спокійнішим і делікатнішим. Замість дуже світлих пасом із помітним контрастом – м’які відблиски у близьких між собою тонах.

Головна ідея такого фарбування – створити глибину, але не зробити колір надто "намальованим". Волосся має бути природнім, ніби відтінки просто трохи змінюються на світлі.

Такий варіант добре підійде тим, хто не хоче часто оновлювати фарбування. Завдяки плавним переходам корені відростають менш помітно, а сам колір довше виглядає акуратно. У салоні можна попросити майстра зробити тонування у близьких відтінках і обговорити деміперманентне фарбування без аміаку, якщо хочеться менш радикальних змін.

Cocoa Brondette – глибокий шоколадний відтінок

Для тих, хто восени хоче зробити волосся темнішим і насиченішим, актуальним стане Cocoa Brondette. Це поєднання глибокої брюнетної бази з м’якими шоколадними переливами. У результаті колір не виглядає плоским – навпаки, пасма отримують об’єм і красивий блиск.

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Особливо ефектно такий відтінок може виглядати на оливковій шкірі, але тепло й насиченість кольору легко адаптувати під різні типи зовнішності.

Якщо не хочеться повністю переходити у темний колір, можна додати шоколадні пасма у техніці балаяж. Це дасть глибину, але збереже легкість образу.

Caramelized Amber Highlights – карамельно-бурштинові пасма

Ще один безпрограшний осінній варіант – поєднання золотистих, карамельних і мідних відтінків. Такі пасма добре нагадують світло "золотої години" й чудово пасують до атмосфери осені. Вони додають волоссю тепла, але водночас не забирають яскравість.

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Найкраще карамельно-бурштинове фарбування працює на брюнетках і волоссі з багатошаровою стрижкою. Великі світлі пасма можуть підкреслити рух, об’єм і текстуру зачіски.

Майстри радять робити акцент на передніх пасмах – так обличчя стає візуально світлішим, а фарбування виглядає виразніше.

Cloud Balayage – "хмарний" балаяж

Для блондинок цієї осені актуальним буде зовсім інший напрям – холодний, повітряний і дуже світлий.

Cloud Balayage передбачає додавання біло-блондових пасом у вже світлу базу. Завдяки цьому волосся виглядає об’ємнішим і багатовимірним, але без різких переходів. Такий варіант дає ефект, близький до платинового блонду, проте потребує меншої уваги до коренів. Світлі пасма розподіляються м’яко, тому відростання не так сильно впадає в очі.

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Cloud Balayage також може бути хорошим рішенням для тих, хто хоче акуратно інтегрувати сивину у загальний колір. Холодні світлі відтінки допомагають зробити перехід між натуральними сивими волосинами та блондом менш помітним.

Який відтінок обрати восени

Головний тренд сезону – не радикальна зміна, а м’яке оновлення кольору. Темному волоссю додають шоколадної глибини та карамельного тепла, світлому – повітряних холодних акцентів, а балаяж стає максимально природним.

Тож вибір залежить від того, якого ефекту хочеться: більш теплого й затишного або, навпаки, чистого й прохолодного. У будь-якому разі восени виграшно працюватимуть відтінки, які додають волоссю блиску, об’єму й природної гри кольору.

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