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Президент Сербії пішов у відставку: в чому причина

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 1,6 т.
Президент Сербії пішов у відставку: в чому причина
Президент Сербії Александр Вучич у неділю, 27 вересня, оголосив про відставку з посади
Джерело: Facebook/Aleksandar Vučić

Президент Сербії Александр Вучич у неділю, 27 вересня, оголосив про відставку з посади, хоча його другий президентський термін мав завершитися лише в середині 2027 року. Він вирішив достроково залишити посаду, щоб взяти участь у позачергових парламентських виборах та поборотися за крісло прем'єр-міністра.

Про це Вучич заявив у зверненні до нації, повідомляє DW. Там зазначається, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) вже визначила його своїм кандидатом на посаду глави уряду.

Вучич уперше став президентом Сербії 31 травня 2017 року, а у квітні 2022-го був переобраний на другий термін. Згідно з Конституцією країни, одна людина не може обіймати посаду президента більше двох термінів.

Вучич йде у відставку перед достроковими виборами

На початку вересня Вучич оголосив про розпуск Народної скупщини – однопалатного парламенту Сербії – та призначення позачергових виборів на 25 жовтня. Головний комітет правлячої SNS після цього підтвердив, що Вучич очолить виборчий список "Об'єднана Сербія" та претендуватиме на посаду прем'єра у разі перемоги.

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Після відставки Вучича обов'язки президента Сербії тимчасово виконуватиме голова Народної скупщини Ана Брнабич. Водночас у країні мають відбутися дострокові президентські вибори.

Масштабні протести в Сербії

Рішення Вучича піти у відставку вперше було оголошено на тлі масових протестів у Сербії. Вони розпочалися після обвалення навісу на залізничному вокзалі в Новому-Саді, внаслідок чого загинули 16 людей.

Серед вимог учасників протестів була відставка Вучича. Демонстранти звинувачували президента та його оточення в корупції, зв'язках з організованою злочинністю, насильстві щодо політичних опонентів і придушенні свободи слова.

За даними опитувань громадської думки, близько 80% жителів Сербії підтримували антикорупційні вимоги студентів, а близько 64% – самі протести.

Нагадаємо, у червні 2026 року Александар Вучич уже заявляв про намір піти у відставку протягом кількох тижнів. Тоді президент Сербії пов’язував своє рішення з антикорупційними протестами в країні та заявляв про майбутні дострокові президентські й парламентські вибори.

Як писав OBOZ.UA, у лютому 2025 року в сербському Новому-Саді тисячі людей заблокували три мости через Дунай під час масштабної акції протесту. Протестувальники вимагали від влади розслідувати обвал навісу на залізничному вокзалі, після якого в країні розпочався антикорупційний рух, а студенти також закликали до відставки президента Александра Вучича.

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