У 2023 році 8-річний Лукас Атчісон знайшов за допомогою подарованого на день народження металошукача уламки дерев’яного судна в парку Пойнт-Фармс поблизу міста Годеріч у канадській провінції Онтаріо. Знахідкою спочатку стала сталева шпилька, однак хлопчик разом із батьком продовжив розкопки й виявив, що вона прикріплена до дерев’яної конструкції.

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Про знахідку батько Лукаса Джейсон повідомив працівникам парку та звернувся до волонтерської організації Ontario Marine Heritage Committee. Як пише канадське медіа CBC, нині Лукас уже 10-річний, а фахівці вважають, що знайдені рештки можуть належати шхуні St. Anthony.

Перша знахідка

Лукас узяв металошукач із собою під час сімейної поїздки до Point Farms Provincial Park у 2023 році. Прилад подав сигнал, після чого хлопчик дістав із землі сталеву шпильку.

Його батько припустив, що це може бути звичайна деталь, яку використовували для пришвартування місцевих човнів. Але Лукас вирішив копати далі. Виявилося, що шпилька була прикріплена до шматка деревини, до якого кріпилися ще кілька таких елементів.

"Тату, тут корабельна аварія. Коли я прокинувся того ранку, я не очікував знайти корабельну аварію", – згадував хлопчик.

Після повідомлення про знахідку розпочалася підготовка до дослідження. Для проведення робіт знадобилося отримати необхідні дозволи, тому волонтери змогли повноцінно взятися за розкопки лише нещодавно.

Що знайшли археологи

Волонтери Ontario Marine Heritage Committee розкопали додаткові залишки судна. Морська археологиня Скарлетт Януас звернула увагу на подвійні шпангоути. За її словами, така конструкція може свідчити про міцніше збудоване судно.

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Фахівці вважають, що це могла бути шхуна – дерев’яне вітрильне судно зазвичай із двома щоглами. Точну назву корабля поки не підтвердили.

Зараз дослідники працюють у кількох напрямках. На місці вони мають зробити масштабні креслення залишків, зокрема вигляд конструкції зверху та її бічний профіль. Паралельно експерти вивчають вимоги до страхування суден у XIX столітті.

За словами морського історика Патріка Фолкса, тодішні правила могли містити вимоги щодо кількості кріплень у шпангоутах і відстані між ними. Це допоможе визначити приблизний період будівництва судна.

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Імовірна St. Anthony

Одна з основних версій полягає в тому, що знайдені рештки можуть належати шхуні St. Anthony, побудованій в Ері, штат Пенсильванія. У 1856 році судно перевозило пшеницю з Чикаго до Буффало, коли зазнало аварії в озері Гурон неподалік узбережжя Годеріча.

У випуску Buffalo Daily Republic від 30 жовтня 1856 року повідомлялося, що завантажена пшеницею шхуна Erie сіла на мілину поблизу Годеріча. 26 листопада газета написала, що пароплав-буксир Fashion, який прямував на допомогу St. Anthony, через сильну негоду зайшов у Бейфілд і сів на піщану косу.

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Судно тим часом залишалося на мілині. Пшениця висипалася через пробоїну в його днищі, а сам корабель планували залишити, хоча спочатку вважали, що його ще можна зняти з мілини.

Тепер дослідники знову закопають залишки судна. Скарлетт Януас пояснила, що яму засиплють і створять анаеробне середовище, тобто без доступу кисню. Це має захистити деревину від організмів, які можуть її руйнувати.

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За словами археологині, такий спосіб не є ідеальним, однак він може зберегти конструкцію корабля щонайменше ще на 50 років.

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