В Одесі повідомили про перший випадок коронавірусу, ОДА – заперечує

В Одеському регіоні виявлено перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Всього станом на 07:00 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусів. При цьому 29 випадків виявлено за останню добу. Такі дані надала Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

В Одесі виявили першого хворого на коронавірус aswaqpress.com

На даний момент на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська – 2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська - 1 та Черкаська області – 1. Виписано після лікування 1 особу (Чернівецька область).

Тим часом, в Одеській ОДА станом на 9:00 не мають даних про виявлені випадки коронавірусу в регіоні і чекають підтвердження цієї інформації

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області помер перший хворий на коронавірус.

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