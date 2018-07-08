Масштабное ЧП в Тунисе: стало известно о судьбе украинских туристов

В воскресенье, 8 июля, в Украину из Туниса вернулись 159 украинских туристов.

Украинцы должны были вылететь еще 4 июля, сообщает "Эспрессо".

Отмечается, что туроператор оплатил туристам дополнительных отдых в отелях.

Украинцы вынужденно "застряли" в Тунисе из-за финансовых разногласий туроператора "Оазис Тревел" и авиакомпанией "Bravo".

Как сообщал OBOZREVATEL, последняя группа застрявших в Тунисе украинских туристов вылетела в Киев 3 июля. Украинцы были вынуждены остаться из-за отказа Bravo Airways совершать перелеты.

48 туристов из Киева и Львова должны были вернуться в Украину с трехдневным опозданием — 7 июля.

Напомним, что рейсы авиакомпании массово откладывались или вообще отменялись во многих странах. Украинцы не только не могли вернуться домой, но и не могли улететь на отдых. После огласки в СМИ и обращений в органам власти авиакомпания совместно с Министерством инфраструктуры организовала пять перелетов из Туниса, которыми вылетели все туристы. Рейсы из Киева по состоянию на 3 июля продолжают отменяться.

Ранее OBOZREVATEL разбирался в причинах авиаколлапса в Украине.