Землю может накрыть нечеловеческая жара из-за которой будут страдать миллиарды людей: ученые озвучили прогноз

Если глобальная температура на Земле повысится на 1 градус по Цельсию или больше нынешнего уровня, миллиарды людей будут ежегодно сталкиваться с экстремальной жарой и влажностью, что осложнит естественное охлаждение их тел. Это может вызвать проблемы со здоровьем, связанные с теплом, такие как тепловой удар или сердечный приступ.

Об этом говорится в исследовании, проведенном группой ученых из Колледжа здоровья и человеческого развития штата Пенсильвания, Колледжа наук Университета Пердью и Института устойчивого будущего Пердью (США). Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Предупреждение ученых появилось после того, как летом 2023 года было зафиксировано сразу несколько тепловых рекордов.

В заявлении ученых говорится, что "потепление планеты свыше 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем будет иметь все более разрушительные последствия для здоровья людей по всей планете".

Глобальное использование машин и строительство сжигающих ископаемое топливо заводов в свое время привело к тому, что глобальная температура на Земле выросла почти на 1 градус по Цельсию.

В 2015 году 196 стран мира, обеспокоенные глобальным потеплением, подписали Парижское соглашение, которое поставило цель предотвратить превышение порога доиндустриального уровня в 1,5 градуса по Цельсию.

Поэтому исследователи провели симуляции с учетом самых плохих сценариев повышения температуры от 1,5 до 4 градусов по Цельсию.

В 2022 году было опубликовано исследование, согласно которому предельная температура окружающей среды для молодых здоровых людей составляет около 31 градуса по Цельсию при 100% влажности воздуха.

Результаты исследования показали, что повышение температуры на 2 градуса по Цельсию сверх доиндустриального уровня приведет к тому, что 2,2 миллиарда жителей Пакистана и долины реки Инд в Индии, миллиард людей на востоке Китая и 800 миллионов жителей Африки к югу от Сахары будут ежегодно страдать от длительной жары, превышающей человеческие возможности.

Волны жары будут еще более губительны, поскольку воздух не будет способен эффективно поглощать избыточную влагу. Это помешает способности человеческого тела охлаждаться через испарение пота и имитацию воды в инфраструктуре, например в испарительных кулерах.

Ученые отмечают, что ситуация будет выглядеть еще более критично, если вспомнить, что речь идет о странах с низким и средним уровнем дохода, где большинство людей просто не имеют доступа к кондиционерам или другим эффективным средствам для смягчения негативного влияния экстремальной жары на здоровье.

Соавтор исследования и профессор физиологии и кинезиологии из Пенсильванского университета Ларри Кенни объяснил, что когда людям становится жарко, они потеют и охлаждаются. В это время к коже приливает больше крови, чтобы поддерживать температуру тела, теряя тепло в окружающую среду. Но при определенных температурах и уровнях влажности эта система просто перестает работать.

"И температура тела начинает повышаться. Это не является непосредственной угрозой, но требует определенного облегчения. Если люди не найдут способа охладиться в течение нескольких часов, это может привести к тепловому истощению, тепловому удару и нагрузке на сердечно-сосудистую систему, что может привести к сердечным приступам у уязвимых людей", – объяснил Кенни.

Если температура превысит доиндустриальный уровень на 3 градуса по Цельсию, "уровни тепла и влажности, превышающие человеческую толерантность, начнут влиять на восточное побережье и середину Соединенных Штатов – от Флориды до Нью-Йорка и от Хьюстона до Чикаго".

Также мощное влияние экстремальной жары испытают Южная Америка и Австралия.

Несмотря на то, что прогноз звучит не слишком оптимистично, ученые предостерегают, что моделирования часто не учитывают экстремальные и необычные погодные явления.

"Такие модели хорошо прогнозируют тенденции, но они не предусматривают конкретные события, такие как жара 2021 года в Орегоне, убившая более 700 человек, или жара в Лондоне, достигшая 40 градусов по Цельсию прошлым летом", – отметил ведущий автор и биоклиматолог Даниэль Вечеллио.

Он предостерегает, что если глобальная температура на Земле будет расти, "мы будем жить в мире, где урожаи погибают, а миллионы или миллиарды людей будут пытаться мигрировать, потому что их родные регионы станут непригодными для жизни".

Как рассказывал Oboz.UA, ранее ученые прогнозировали, что глобальное потепление может убить миллиард людей за 100 лет, а смертельные тепловые волны могут стать нормой на Земле.

