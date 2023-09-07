Прошлое лето было самым жарким за всю историю: побиты все температурные рекорды

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Ученые говорят, что этот год близок к тому, чтобы стать самым теплым за всю историю наблюдений на планете.

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Об этом заявили в Европейской службе изменения климата, передает издание CNN. Результаты исследований показали, что этим летом Земля столкнулась с самыми высокими температурами с момента начала наблюдений в 1940 году.

По данным службы, средняя температура воздуха составила 16,77 градусов по Цельсию, что на 0,66 градуса выше средних значений с 1990 по 2020 год. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, но этим летом температура превысила его почти на 0,3 градуса.

Как отмечается, многие страны Северного полушария, включая США, Европу и Японию, столкнулись с опасными и смертельными волнами жары, а также рекордно высокими температурами океана.

Самыми жаркими месяцами лета стали июнь и июль – оба с большим отрывом побили предыдущие рекорды. Август также превзошел предыдущий рекорд на 0,31 градуса. Средняя температура воздуха в августе составила 16,82 градуса, что является самым высоким показателем за исключением июля.

Сообщается, что Мировой океан, который занимает более 70% поверхности Земли, тоже был самым горячим за все время наблюдений. Температура составляла почти 21 градус.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментирую аномально жаркую погоду этим летом, предупредил, что на Земле начался климатический кризис.

"Ученые уже давно предупреждают, к чему приведет наша зависимость от ископаемого топлива. Наш климат разрушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты", – сказал он.

Как говорится в материале, результатом повышение температуры этим летом стало то, что разрушительные пожары и наводнения стали преобладающими.

"В Северном полушарии только что было экстремальное лето – повторяющиеся волны тепла разжигали разрушительные лесные пожары, наносили вред здоровью, нарушали повседневную жизнь и наносили длительный ущерб окружающей среде", – заявил Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации.

В странах южного полушария также наблюдались поразительно теплые зимы: температуры значительно выше средних были зарегистрированы в Австралии, нескольких странах Южной Америки и Антарктиде.

В службе также отметили, что, поскольку до конца года осталось четыре месяца, 2023 год в настоящее время считается вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений, всего на 0,01 градус ниже, чем 2016 год, который на данный момент является самым теплым годом за всю историю наблюдений.

Ученые предупреждают, что следующий год, особенно с учетом прихода феномена Эль-Ниньо, может быть еще более жарким. Эль-Ниньо, естественное колебание климата, приводит к повышению температуры морской поверхности и влияет на погоду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение 3 месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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