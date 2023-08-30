Смертельные тепловые волны могут стать нормой: появилось страшное предсказание для человечества

Чрезвычайно опасные тепловые волны, подобные наблюдаемой на Земле в 2003 году, могут стать новой нормой в ближайшие годы. В некоторых районах нашей планеты они могут повторяться каждые 2-5 лет, приводя к увеличению смертей из-за жары.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Более жаркие лета приведут к тому, что будут умирать тысячи людей.

Исследователи напоминают, что жара 2003 года является мрачным напоминанием о том, насколько разрушительными могут быть такие явления. Тогда температура в Европе подскочила до 47,5 градусов по Цельсию и спровоцировала настоящую катастрофу, в результате которой всего за несколько недель погибло от 45 000 до 70 000 человек.

Кроме человеческих жертв, жара нанесла и значительный экологический ущерб: леса были охвачены огнем, а посевы на полях засохли. Общий финансовый ущерб, по подсчетам, достиг 13 миллиардов долларов.

И несмотря на то, что о жаре как факторе смертности говорят не слишком часто, за последние 20 лет риски только выросли.

"Чрезмерная смертность во время жаркого лета, подобного 2003 году, ранее считалась экстремальным событием, которое случается раз в столетие. Сейчас мы ожидаем, что это случается раз в 10-20 лет, или, в мире, который потеплел на 2 градуса, во многих местах – каждые два-пять лет", – рассказал ведущий автор исследования и докторант Самуэль Люти.

С 2013 года исследователи из Института экологических решений при Швейцарской высшей технической школе Цюриха вместе с международной группой эпидемиологов собирали данные о ежедневной чрезмерной смертности, связанной с жарой, для 748 городов и общин в 47 странах Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США и Канады.

В исследовании они рассчитали взаимосвязь между среднесуточной температурой и смертностью для всех 748 населенных пунктов. На основе этого была установлена идеальная температура для каждого места, при которой избыточная смертность является самой низкой. В Бангкоке, например, это значение составляет 30 градусов по Цельсию, в Сан-Паулу – 23, в Париже – 21, а в Цюрихе – 18 градусов по Цельсию.

При этом увеличение идеальной температуры даже на десятую градуса сразу же увеличивает избыточную смертность.

Относительно разницы между температурами в городах, Люти объяснил, что "не всякая жара одинакова" и многое зависит не только от температуры, но и от физиологии (акклиматизация), поведения (длинные сиесты в середине дня), городской планировки (зеленые насаждения против бетона), демографической структуры населения и местной системы здравоохранения

Используя идеальное значение, исследователи рассчитали, как будет развиваться избыточная смертность при среднем повышении глобальной температуры на 0,7 градуса (значение в 2000 году), 1,2 градуса (значение в 2020 году), 1,5 и 2 градуса.

Результаты показывают, что риск возникновения волн жары с высокой избыточной смертностью резко вырос за последние 20 лет.

Показатели тепловой смертности, которые в 2000 году считались маловероятными (раз в 500 лет), по сценарию повышения температуры на 2 градуса будут происходить 14 раз в 100 лет. При отсутствии адаптации к жаре вероятность смертности во время таких экстремальных жарких волн возрастет в 69 раз.

Регионы, особенно подверженные риску эскалации жары, включают побережье Мексиканского залива и Атлантического океана в США, Тихоокеанское побережье Латинской Америки, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Средиземноморский регион. Ученые высчитали, что даже при умеренных климатических сценариях жаркое лето в этих регионах может привести к тому, что 10% всех смертей в стране будут связаны с жарой.

В 2003 году Париж особенно пострадал от жары, когда от обезвоживания, теплового удара и сердечного приступа погибли 5-7% человек, или около 2700 человек. Но в будущем этот показатель только вырастет.

"По нашим подсчетам, до 15% смертей в Париже могут быть связаны с жарой в будущем", – говорит Люти.

Он объяснил, что Европа (особенно Южная) является одной из горячих точек, поскольку здесь действуют два фактора: температура здесь растет вдвое быстрее, чем в среднем по миру, и население непропорционально стареет.

"Результаты испугали меня. Работая над исследованием, я всегда пытался заглянуть за цифры и увидеть реальную жизнь людей, на которых влияют перемены. Это вызывает беспокойство", – подчеркнул климатолог.

При этом он признается, что в исследовании использовались консервативные данные по росту средней глобальной температуры максимум на 1,5-2 градуса Цельсия, но реальность свидетельствует о том, что более вероятная цифра – 2,6 градуса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сможет ли человечество спастись от "адской" жары, переселившись в подземные города.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.