Вы могли их даже не видеть: дополнительные функции Google Maps
Сервис Google Maps остается самым популярным среди всех бесплатных навигаторов не только потому, что позволяет прокладывать маршруты, отслеживать пробки или быстро находить нужные места – кафе, заправки, гостиницы или учреждения. На самом деле у него есть целая куча скрытых функций, о которых вы даже не догадывались.
Эти полезные возможности могут значительно упростить пользование картой, а еще сделать ее основные функции более удобными и эффективными. Издание BGR рассказало о 5 таких секретах, которые почему-то остаются вне поля зрения для большинства пользователей.
Добавляйте эмодзи в списки мест
Если вы часто сохраняете локации в списки, со временем они могут превратиться в довольно непонятное нагромождение однотипных иконок. И из-за этого может быть сложно быстро сориентироваться, где именно кафе, а где магазин. Как выйти из этой ситуации? Назначить каждому списку локаций собственный эмодзи. Так на карте сразу будет видно, что есть чем.
Как это сделать:
- откройте Google Maps;
- перейдите во вкладку You;
- откройте или создайте список;
- нажмите Edit (для существующего);
- выберите Choose icon;
- установите соответствующий эмодзи;
- нажмите Save.
После этого все сохраненные места будут отображаться с выбранными пометками. И карта будет выглядеть не только удобнее, но и веселее.
Избегайте лестниц во время маршрута
Лестницы могут серьезно усложнить передвижение – особенно если вы передвигаетесь с чемоданом, детской коляской, пользуетесь колесным креслом или вам просто трудно ходить. Для таких случаев в Google Maps есть функция, которая позволяет проложить маршрут без лестницы, зато с лифтами или удобными переходами.
Как включить:
- найдите нужный маршрут;
- нажмите Directions;
- выберите режим пешехода или общественного транспорта;
- откройте фильтры;
- включите Wheelchair accessible.
Имейте в виду: после этого маршрут может стать длиннее. Но точно будет значительно удобнее, если вы имеете какие-то ограничения мобильности.
Создавайте списки из скриншотов
Часто интересные места находят в соцсетях и сохраняют как скриншоты, которые потом теряются в галерее. В Google Maps можно превратить такие изображения в список локаций. Функция (правда, доступна только на устройствах Apple) анализирует текст на скриншотах и находит эти места на карте.
Как воспользоваться:
- откройте Google Maps;
- перейдите во вкладку You;
- выберите Screenshots;
- разрешите доступ к фото;
- выберите нужные изображения;
- нажмите Add;
- проверьте найденные места и сохраните их.
Так все интересные локации будут собраны в одном месте.
Устанавливайте напоминания о времени выезда
Чтобы не опаздывать, обычно приходится самостоятельно считать время в пути и ставить напоминания со звуковым сишналом. В Google Maps это можно сделать прямо в приложении — оно само подскажет, когда стоит отправляться.
Как настроить:
- найдите пункт назначения;
- нажмите Directions;
- откройте меню (три точки);
- выберите Set a reminder to leave;
- укажите время выезда или прибытия;
- нажмите Set Reminder.
В нужный момент приложение напомнит, что пора отправляться.
Калибруйте местоположение через камеру
Иногда карта показывает вас не совсем точно, и это затрудняет ориентирование на местности. В таких случаях можно воспользоваться калибровкой через камеру. Функция анализирует здания вокруг и уточняет ваше положение.
Как это сделать:
- нажмите на синюю точку своего положения на карте;
- выберите Calibrate
- нажмите Start;
- наведите камеру на здания и знаки.
После этого Maps точнее определит ваше место и облегчит навигацию. Очень удобно, если GPS по каким-то причинам работает неточно.
