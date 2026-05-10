Вы могли их даже не видеть: дополнительные функции Google Maps

Сервис Google Maps остается самым популярным среди всех бесплатных навигаторов не только потому, что позволяет прокладывать маршруты, отслеживать пробки или быстро находить нужные места – кафе, заправки, гостиницы или учреждения. На самом деле у него есть целая куча скрытых функций, о которых вы даже не догадывались.

Эти полезные возможности могут значительно упростить пользование картой, а еще сделать ее основные функции более удобными и эффективными. Издание BGR рассказало о 5 таких секретах, которые почему-то остаются вне поля зрения для большинства пользователей.

Добавляйте эмодзи в списки мест

Если вы часто сохраняете локации в списки, со временем они могут превратиться в довольно непонятное нагромождение однотипных иконок. И из-за этого может быть сложно быстро сориентироваться, где именно кафе, а где магазин. Как выйти из этой ситуации? Назначить каждому списку локаций собственный эмодзи. Так на карте сразу будет видно, что есть чем.

Как это сделать:

откройте Google Maps; перейдите во вкладку You; откройте или создайте список; нажмите Edit (для существующего); выберите Choose icon; установите соответствующий эмодзи; нажмите Save.

После этого все сохраненные места будут отображаться с выбранными пометками. И карта будет выглядеть не только удобнее, но и веселее.

Избегайте лестниц во время маршрута

Лестницы могут серьезно усложнить передвижение – особенно если вы передвигаетесь с чемоданом, детской коляской, пользуетесь колесным креслом или вам просто трудно ходить. Для таких случаев в Google Maps есть функция, которая позволяет проложить маршрут без лестницы, зато с лифтами или удобными переходами.

Как включить:

найдите нужный маршрут; нажмите Directions; выберите режим пешехода или общественного транспорта; откройте фильтры; включите Wheelchair accessible.

Имейте в виду: после этого маршрут может стать длиннее. Но точно будет значительно удобнее, если вы имеете какие-то ограничения мобильности.

Создавайте списки из скриншотов

Часто интересные места находят в соцсетях и сохраняют как скриншоты, которые потом теряются в галерее. В Google Maps можно превратить такие изображения в список локаций. Функция (правда, доступна только на устройствах Apple) анализирует текст на скриншотах и находит эти места на карте.

Как воспользоваться:

откройте Google Maps; перейдите во вкладку You; выберите Screenshots; разрешите доступ к фото; выберите нужные изображения; нажмите Add; проверьте найденные места и сохраните их.

Так все интересные локации будут собраны в одном месте.

Устанавливайте напоминания о времени выезда

Чтобы не опаздывать, обычно приходится самостоятельно считать время в пути и ставить напоминания со звуковым сишналом. В Google Maps это можно сделать прямо в приложении — оно само подскажет, когда стоит отправляться.

Как настроить:

найдите пункт назначения; нажмите Directions; откройте меню (три точки); выберите Set a reminder to leave; укажите время выезда или прибытия; нажмите Set Reminder.

В нужный момент приложение напомнит, что пора отправляться.

Калибруйте местоположение через камеру

Иногда карта показывает вас не совсем точно, и это затрудняет ориентирование на местности. В таких случаях можно воспользоваться калибровкой через камеру. Функция анализирует здания вокруг и уточняет ваше положение.

Как это сделать:

нажмите на синюю точку своего положения на карте; выберите Calibrate нажмите Start; наведите камеру на здания и знаки.

После этого Maps точнее определит ваше место и облегчит навигацию. Очень удобно, если GPS по каким-то причинам работает неточно.

