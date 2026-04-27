Не только при 20%: когда стоит включать энергосбережение на смартфоне

Мы настолько привыкли полагаться на смартфоны, что разряженный гаджет в дороге может стать настоящей проблемой. И, поскольку не все готовы носить с собой тяжеленький повербанк, крайне важно научиться выжимать максимум из самого аккумулятора. С этим может помочь режим энергосбережения.

Но правда заключается в том, что большинство пользователей имеет вредные привычки, которые быстро "съедают" заряд. Например, мы оставляем кучу открытых приложений или каждую ночь заряжаем телефон до 100%, что в долгосрочной перспективе ускоряет износ батареи. Оптимизировать использование смартфона и помогает энергосберегающий режим. Что это такое и как им пользоваться, рассказало издание BGR.

Что такое режим энергосбережения

На разных устройствах этот режим называется по-разному: в Google Pixel это "Экономия заряда", в Samsung Galaxy – "Энергосбережение", но суть всюду одинакова. Вы, наверное, использовали уже его раньше, ведь телефон сам предлагает перейти к экономному использованию заряда, когда уровень заполнения батареи падает до 20%. На iPhone этот режим автоматически выключается, как только батарея подзарядится до 80%.

Однако режим низкого заряда полезен не только тогда, когда телефон уже "дышит на ладан". Это отличный инструмент, чтобы растянуть работу устройства, хотя за это приходится платить определенными ограничениями. Если вам не нужна полная мощность смартфона и вы знаете, что в ближайшее время не приблизитесь к розетке, стоит держать этот режим включенным даже при высоком заряде.

Что на самом деле делает режим энергосбережения

В этом режиме смартфон принимает различные меры, чтобы уменьшить расход энергии. На iPhone это при этом выключается обновление приложений в фоновом режиме, приостанавливается синхронизация фото в iCloud, автоблокировка экрана устанавливается на 30 секунд и примерно на 40% снижается производительности процессора. Владельцы Pixel имеют несколько вариантов настройки экономного режима, в частности "Экстремальную экономию заряда", которая ограничивает еще больше функций. При переходе на нее прекращается сканирование сетей Wi-Fi и Bluetooth, замедляется работа процессора и выключаются оповещения от большинства программ. Samsung предлагает еще больше гибкости, позволяя пользователям Galaxy самостоятельно включать или выключать ограничения скорости процессора или снижение яркости.

Поскольку режим энергосбережения никак не вредит батарее, его можно использовать часто и безопасно. Это также настоящее спасение для владельцев старых моделей, где аккумулятор уже заметно износился, ведь так можно выжать больше из одного заряда. Конечно, из-за пониженной производительности этот режим не подойдет для игр или стриминга видео, но если ваша цель – сохранить заряд, вы вряд ли будете этим заниматься. Несмотря на минимальные неудобства, режим низкого заряда идеально подходит для случаев, когда эффективность важнее мощности – например, если вы весь день вне дома, но хотите быть уверены, что будете оставаться на связи. Так вы сможете избежать паники из-за выключенного телефона, который не подает признаков жизни.

