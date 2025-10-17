Vision Pro: чем впечатляет обновленная гарнитура от Apple

Компания Apple обновляет свои гаджеты чипом М5. И среди таких гаджетов, конечно, оказалась и гарнитура Vision Pro, которая в дополнение получила более удобный двойной трикотажный ремешок.

Видео дня

Как пишет издание Mac Rumors, на гарнитуру был установлен чип, оснащенный 10-ядерным центральным процессором, 10-ядерным графическим процессором с нейронными ускорителями и 16-ядерным нейронным двигателем. При этом обновленная Vision Pro по-прежнему имеет 16 ГБ оперативной памяти.

С чипом M5 гарнитура обеспечивает более высокую производительность и более длительное время автономной работы по сравнению с предыдущей моделью, на которой стоял чип М2. Apple пока не предоставила никаких общих показателей производительности, но на сайте компании указано, что Vision Pro теперь может воспроизводить видео до трех часов без подзарядки по сравнению с 2,5 часами у предыдущей модели.

Apple заявляет, что чип M5 обеспечивает рендеринг на 10% большего количества пикселей на дисплеях по сравнению с предыдущей моделью. Это в результате дает более качественное изображение и более четкий текст. Кроме того, Vision Pro теперь может работать с частотой обновления до 120 Гц, тогда как ранее ограничение составляло 100 Гц. Apple заявляет, что поддержка частоты обновления 120 Гц уменьшает размытость изображения и обеспечивает более плавное воспроизведение при использовании виртуального дисплея Mac.

Благодаря чипу M5 Vision Pro получает аппаратное ускорение трассировки лучей и сетчатого шейдинга для улучшенного рендеринга графики. Эти возможности впервые были представлены с чипом M3, но предыдущая модель Vision Pro имела только чип M2.

Apple заявляет, что более быстрый 16-ядерный Neural Engine чипа M5 и нейронный ускоритель в каждом ядре графического процессора обеспечивают работу функций искусственного интеллекта до 50% быстрее, чем в предыдущей модели.

Обновленная Vision Pro по-прежнему оснащается чипом R1 для обработки введенных данных. Гарнитура по-прежнему поддерживает Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, а также Bluetooth 5.3. Никаких изменений в дизайне или новых вариантов цвета, таких как, например, "черный космос", о котором шла речь в слухах, не произошло. Вместо встроенного аккумулятора по-прежнему используется внешний.

Обновленная модель Vision Pro поставляется с двойным трикотажным ремешком, уплотнителем Light Seal, двумя подушечками для уплотнителя Light Seal, чехлом для передней панели устройства, салфеткой для полировки, аккумулятором, зарядным кабелем USB-C и новым динамическим адаптером питания Apple мощностью 4.

Новый двойной трикотажный ремешок Dual Knit Band доступен в размерах S, M и L. Он доступен для покупки отдельно за 99 долларов и совместим с Vision Pro предыдущего поколения. По заявлению Apple, этот ремешок состоит из двух, связанных в единое целое. Верхний ремешок проходит через макушку головы, а нижний – через затылок. Нижний ремешок имеет вольфрамовые вставки, которые служат противовесом для дополнительного комфорта, баланса и стабильности. Вы можете отрегулировать посадку обоих ремешков с помощью регулятора Fit Dial.

Еще одним новым аксессуаром является пространственный стилус Logitech Muse. Кроме того, с 11 ноября стартуют продажи контроллера PlayStation VR2 Sense от Apple.

В США Vision Pro по-прежнему стоит от 3499 долларов и доступен в конфигурациях с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ памяти. Новая модель также доступна в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах. По данным Apple, продажи в Южной Корее и Тайване начнутся позже. Поставки гарнитуры начнутся с 22 октября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким вышел обновленный MacBook Pro, также оснащенный чипом М5.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.