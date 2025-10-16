Презентован новый MacBook Pro в двух цветах: все детали

Компания Apple, как и ожидалось, представила сразу несколько новых гаджетов. Как и ожидалось, среди них есть новый 14-дюймовый нотубук MacBook Pro, оснащенный новым чипом М5.

Как пишет издание MacRumors, объем памяти ноутбука составляет до 4 ТБ, тогда как в предыдущей модели он составлял лишь 2 ТБ. Однако максимальный объем унифицированной оперативной памяти для этой модели по-прежнему составляет 32 ГБ.

Обновленный чип М5, на котором базируется архитектура новинки, как и его предшественник М4, оснащен 10-ядерным центральным процессором, 10-ядерным графическим процессором и 16-ядерным нейронным двигателем. Но при этом выросла его скорость – Apple заявляет, что чип M5 обеспечивает до 15% более высокую производительность центрального процессора и до 45% более быструю графику по сравнению с чипом M4.

По данным Apple, усовершенствованный 10-ядерный графический процессор оснащен ускорителем Neural Accelerator в каждом ядре. Это обеспечивает более чем четырехкратное увеличение пиковой вычислительной производительности графического процессора по сравнению с чипом предыдущего поколения. При этом пропускная способность памяти MacBook Pro увеличилась со 120 ГБ/с до 153 ГБ/с.

Что касается дизайна, то серьезных изменений внешний вид ноутбука не претерпел. Базовая модель 14-дюймового MacBook Pro по-прежнему оснащается дисплеем Liquid Retina XDR с яркостью до 1000 нит (SDR) и до 1600 нит (HDR). Он также оборудован тремя портами Thunderbolt 4, портом для SD, слотом для SD зарядки MagSafe 3 и клавиатурой Magic Keyboard с подсветкой и Touch ID. Новый 14-дюймовый MacBook Pro поставляется с адаптером питания USB-C мощностью 70 Вт, за исключением Европы.

Новый MacBook Pro с чипом M5 уже можно заказать на официальном сайте Apple, а его поставки и продажи в фирменных магазинах компании начнутся в среду, 22 октября. Цена в США будет стартовать с 1599 долларов. Именно столько будет стоить ноутбук с конфигурацией с 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти. Доступные цвета: серебристый и "черный космос". Apple заявляет, что 14-дюймовый MacBook Pro по-прежнему обеспечивает до 24 часов автономной работы, но при этом он по-прежнему поддерживает только Wi-Fi 6E, а не Wi-Fi 7.

