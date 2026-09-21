Ваш телефон прослушивают: семь признаков, которые легко выдают действия злоумышленников

О возможном вмешательстве злоумышленников в работу телефона могут свидетельствовать изменения, которые легко заметить во время его использования. Среди них — замедленная работа, быстрый разряд батареи, внезапные перезагрузки, посторонние звуки во время звонков и необычное потребление мобильных данных.

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OBOZ.UA рассказывает, как могут прослушивать телефоны и как защитить свой гаджет. Также делимся способами проверки смартфона с помощью специальных комбинаций и программ.

Как могут прослушивать телефон

Злоумышленники могут получить доступ к данным или перехватывать информацию со смартфона несколькими способами:

Вредоносные программы. Не устанавливайте неофициальные приложения, ведь они могут содержать опасное программное обеспечение.

Не устанавливайте неофициальные приложения, ведь они могут содержать опасное программное обеспечение. Фишинговые атаки. Подозрительные письма и сообщения могут использоваться для получения доступа к телефону или данным пользователя.

Подозрительные письма и сообщения могут использоваться для получения доступа к телефону или данным пользователя. Перехват звонков через уязвимость протокола SS7. Самостоятельно устранить эту уязвимость пользователь не может.

Самостоятельно устранить эту уязвимость пользователь не может. Подслушивание через Wi-Fi. Общедоступные беспроводные сети могут представлять риск.

Общедоступные беспроводные сети могут представлять риск. Физическая "прослушка". Такой способ тоже возможен, однако встречается очень редко.

Какие признаки могут указывать на прослушивание

Шпионские программы потребляют много ресурсов телефона, поэтому о возможном постороннем вмешательстве могут сигнализировать изменения в его работе. В частности, стоит обратить внимание, если:

смартфон начал работать медленнее;

телефон часто сам перезагружается или внезапно выключается;

устройство остается теплым, даже когда им не пользуются;

батарея быстро разряжается, особенно если смартфону ещё нет года.

Есть и другие признаки. Во время разговора могут появляться гудки, щелчки, треск или эхо — это может свидетельствовать о перехвате звонка.

Стоит также обратить внимание на внезапное увеличение потребления мобильных данных. Оно может указывать на передачу информации с телефона на внешний сервер.

Еще одним сигналом могут быть необычные текстовые сообщения с символами и цифрами. Они могут свидетельствовать о попытке прослушивания.

Как проверить телефон с помощью специальных комбинаций

Некоторые настройки телефона можно проверить, набрав специальные коды:

*#21# — показывает, переадресовываются ли звонки и сообщения на другой номер;

— показывает, переадресовываются ли звонки и сообщения на другой номер; *#62# для Android и *#67# для iPhone – помогают определить, на какой именно номер переадресуются полученные данные;

для Android и для iPhone – помогают определить, на какой именно номер переадресуются полученные данные; *#33# — позволяет проверить, активна ли функция блокировки сообщений.

Как защититься от прослушивания

Для защиты телефона рекомендуется установить надежный антивирус. Среди приведенных примеров – Avast для Android и Avira для iOS. Они могут проверить устройство на наличие шпионского программного обеспечения.

Также важно регулярно обновлять защитное программное обеспечение.

Специальные программы для проверки

Для обнаружения подозрительной активности можно воспользоваться специальными программами:

EAGLE Security FREE — обнаруживает и блокирует приложения, взаимодействующие с микрофоном и камерой телефона.

— обнаруживает и блокирует приложения, взаимодействующие с микрофоном и камерой телефона. Darshak — отслеживает и анализирует активность мобильной сети, в частности обнаруживает IMSI-перехватчики, определяет местоположение пользователей, а также помогает выявлять прослушивание разговоров и сообщений.

— отслеживает и анализирует активность мобильной сети, в частности обнаруживает IMSI-перехватчики, определяет местоположение пользователей, а также помогает выявлять прослушивание разговоров и сообщений. Android IMSI-Catcher Detector – обнаруживает и предотвращает перехват телефонного трафика, указывает местонахождение пользователей и помогает выявлять прослушивание через перехватчики определенных номеров.

– обнаруживает и предотвращает перехват телефонного трафика, указывает местонахождение пользователей и помогает выявлять прослушивание через перехватчики определенных номеров. CatcherCatcher — предназначен для обнаружения поддельных базовых станций, используемых в качестве промежуточных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Литий-ионные батареи не стоит регулярно разряжать до 0% или заряжать до 100%, поскольку такие крайние уровни могут ускорять их износ. Поэтому для сохранения ресурса аккумулятора рекомендуют чаще подзаряжать телефон небольшими порциями.

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