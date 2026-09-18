Как часто нужно заряжать смартфон, чтобы батарея прослужила дольше

Служит ли аккумулятор вашего смартфона столько, сколько должен? Обычно срок службы современного телефонного аккумулятора (литий-ионного) составляет 2-3 года, что, по оценкам производителей, соответствует примерно 300-500 циклам зарядки. После этого емкость аккумулятора снижается примерно на 20%.

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Но часто владельцы гаджетов замечают, что батарея стала держать заряд значительно хуже, чем раньше. Если это ваш случай, вероятно, пришло время пересмотреть привычки по зарядке телефона. Некоторые популярные приемы заметно вредят. Издание Charge by Charge рассказало обо всём подробно.

То, как часто вы заряжаете устройство, влияет на срок службы батареи – в лучшую или в худшую сторону. Если коротко: чем чаще вы подзаряжаете аккумулятор, тем лучше. Чтобы действительно минимизировать износ аккумулятора, подзаряжайте смартфон при каждом падении уровня заряда на 10%. И держите его уровень как можно ближе к середине (50%). Да, это непрактично и нереалистично. Но это совет исключительно для максимизации "здоровья" аккумулятора. Существует немало возможностей адаптировать это правило под собственное удобство.

Но почему такие странные рекомендации называют наиболее эффективными? Потому что, в отличие от старых никелевых аккумуляторов, литий-ионные подвергаются стрессу из-за:

глубины разряда (то есть того, насколько разряжается аккумулятор перед повторной зарядкой);

экстремальных уровней заряда – как слишком низкого, так и слишком высокого.

Распространенные и устаревшие мифы об аккумуляторах

Наверняка вы слышали и противоположные утверждения. Например, "аккумуляторы нужно полностью разряжать и заряжать до 100%" и "аккумуляторы теряют емкость, если их неоднократно подзаряжать после лишь частичной разрядки".

Эти два мнения намекают на то, будто частая зарядка ухудшает емкость аккумулятора. И это действительно было правдой – но для никелевых батарей, ведь у них наблюдался так называемый "эффект памяти". Проще говоря, они "забывали" свою полную емкость, если их не разряжали и не заряжали от 1% до 100%. Сегодня же привычка постоянно разряжать и заряжать литий-ионный аккумулятор от 1% до 100% существенно сокращает срок его службы.

Как глубокая разрядка и низкий уровень заряда снижают емкость аккумулятора

Уточним: аккумулятор изнашивается сам по себе, независимо от ваших привычек. Даже когда он просто лежит на полке. Во время циклов заряда-разряда происходят необратимые изменения в его внутренней структуре. Количество лития постепенно уменьшается, поскольку все больше его ионов оседает на аноде при обычном использовании. Они образуют барьерный слой (так называемую твердоэлектролитную интерфазу), который разрастается и увеличивает внутреннее сопротивление аккумулятора, что в конечном итоге и снижает его емкость.

Если связать это с вашими привычками зарядки, то этот барьерный слой растет быстрее при следующих факторах:

высокая скорость разряда (насколько быстро расходуется заряд);

более глубокая разрядка;

низкий уровень заряда (так же, как и высокий, но при других структурных изменениях).

Деградация от глубокой разрядки усиливается с каждым новым этапом жизненного цикла батареи. Чем старше ваш телефон, тем больше вреда аккумулятору наносит вредная привычка разряжать его "до нуля".

Какая разрядка считается глубокой

Четкой границы нет: чем глубже вы разряжаете аккумулятор, тем большей нагрузке он подвергается. Это означает, что частая подзарядка продлевает срок службы литиевых батарей. С этой точки зрения полная разрядка (то есть доведение уровня заряда до 0%) является наиболее стрессовой.

Какой уровень заряда считается низким

Здесь действует тот же принцип: чем ближе уровень к 0%, тем это вреднее для аккумулятора. (И то же самое касается уровней, близких к 100%.) Наименее нагрузочный уровень заряда – примерно посередине (50%). По этой же причине Apple рекомендует хранить неиспользуемые аккумуляторы, заряженные наполовину.

Однако здесь есть предел, установленный производителями телефонов. На этот стандарт точно можно ориентироваться, и это удобно: ваш телефон обязательно напомнит, когда заряд упадет до этой отметки. Впрочем, если вы стремитесь максимально беречь аккумулятор, можете ставить его на зарядку еще до того, как уровень упадет ниже 20%.

Исключение из правил

Бывают случаи, когда вам действительно стоит разрядить аккумулятор до 0% (полная разрядка).

Процент заряда внезапно падает: например, он подозрительно долго держится на отметке 50%, а затем мгновенно скачет до 35%.

Телефон выключается, хотя индикатор показывает, что заряд ещё есть.

Если это происходит, выполните полную разрядку с последующей полной зарядкой для калибровки. Вот как это правильно сделать:

разряжайте телефон, пока он сам не выключится (не подзаряжая его в процессе);

зарядите телефон до 100%, пока он остается выключенным;

достигнув 100%, отсоедините зарядное устройство и включите телефон;

если после включения уровень заряда показывает менее 100%, дозарядите его до 100% и отсоедините кабель.

Готово! Цикл полной разрядки и зарядки откалибровал показания аккумулятора. Но имейте в виду, это никоим образом не продлевает срок службы батареи; на самом деле это дает обратный эффект. Поэтому к таким мерам стоит прибегать только в случае крайней необходимости.

Как часто следует калибровать аккумулятор

Каждый раз, когда он начинает показывать некорректный уровень заряда; в остальных случаях воздерживайтесь от полной разрядки, поскольку это снижает емкость.

Когда телефон долго не использовался.

Конечно, эти советы кажутся малоприменимыми в реальной жизни. Поэтому, если ваша главная цель – это удобство, ориентируйтесь на следующие рекомендации:

Заряжайте телефон при первой же возможности. Не допускайте, чтобы заряд опускался ниже 20% (или выше), и избегайте полной разрядки, если только не требуется калибровка.

Отключайте зарядное устройство при уровне заряда между 80% и 100%. Или даже ниже. Не оставляйте телефон подключенным к розетке при 100% заряде надолго. То есть не держите его под напряжением после полной зарядки.

Абсолютных правил нет. Большинство рекомендует придерживаться правила "20-80", и вы вполне можете им следовать. Можно выбрать диапазон "45-75" или любой другой.

Главное – понимать, что именно вредит вашему аккумулятору, и вы сможете подстроить привычки под собственные потребности и ежедневный график. Ведь хотя продлить срок службы батареи действительно возможно, в этом нет смысла, если это требует жертвовать вашим комфортом и удовольствием от пользования смартфоном.

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