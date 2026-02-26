В Токио впервые испытали летающий автомобиль SkyDrive. Видео

Японский стартап SkyDrive Inc. в Токио провел первый демонстрационный полет своего "летающего автомобиля " – беспилотного аэротакси SkyDrive SD-05. Во время полета дистанционно управляемый беспилотный летательный аппарат три с половиной минуты находился в воздухе над Токийским заливом, преодолев расстояние в 150 метров.

Стартап намерен начать коммерческую деятельность "аэротакси в Японии" уже в 2028 году. Об этом рассказал государственный вещатель страны.

На что способно аэротакси

Отметки SD-05 в названии аэротакси SkyDrive означают, что это пятая модель аппарата среднего (в линейке) размера. SkyDrive среднего размера рассчитано на трех пассажиров.

Машина оснащена 12 роторами и способна преодолеть на одном заряде аккумуляторов расстояние до 40 километров.

По словам разработчика, главной моделью в линейке будет именно SD-05, потому что аппарат "благодаря компактным размерам и малому весу может приземляться в гораздо большем количестве мест", чем обычные вертолеты.

Безопасность превыше всего

Власти японского города ожидают, что летающие такси помогут решить различные проблемы, в частности пробки на дорогах и переполненные поезда. Но такие беспилотники не пригодятся террористам – аппарат использует терминал с системой автоматической регистрации на основе распознавания лиц.

Таким образом, все пассажиры будут проходить регистрацию и проверку безопасности. В свою очередь операторы аэротакси будут контролировать все взлеты и посадки.

Сколько это будет стоить

Тарифы в аэротакси SkyDrive сначала будут не менее, чем втрое выше тарифов обычных городских такси. По словам генерального директора стартапа Томохиро Фукудзава, только после 2030 года можно ожидать, что цены на проезд в таком аэротакси "упадут как минимум вдвое, а возможно, станут меньше, чем стоимость поездки на обычном такси".

Но в компании ожидают, что и в 2028 году, когда стартап начнет коммерческую деятельность, пассажиров будет хватать.

"Я считаю, что инновация стремительно распространится, поскольку по сравнению с обычным такси скорость поездки будет в четыре-пять раз выше. Учитывая такой уровень скорости и экономию времени, люди должны согласиться и платить немного больше", – сказал Томохиро Фукудзава.

