Украинцам "запретили" заряжать электромобили из квартир: к кому обращаться жильцам домов

В Украине заряжать электромобиль через удлинитель из квартиры в многоквартирном доме запрещено, ведь это нарушает правила пожарной безопасности и создает реальный риск пожара. Законный и безопасный вариант – обустройство стационарной зарядной станции через ОСМД или управляющего дома с отдельным учетом электроэнергии.

Видео дня

Об этом сообщает Львовоблэнерго. Там отмечают, что такая практика не только неправильная, но и прямо опасна.

Важно понимать, что облэнерго не обслуживает внутридомовые электросети. За состояние проводки, щитков, розеток и придомовую территорию отвечает управляющий дома – ОСМД, ЖЭК или другая управляющая компания. Однако это не означает, что зарядка из квартиры является "серой зоной".

Зарядка электромобиля через удлинитель из квартиры нарушает правила пожарной безопасности. Обычные, а тем более самодельные или несертифицированные удлинители, не рассчитаны на длительную и мощную нагрузку, которую создает зарядное устройство электрокара. Кабель перегревается, изоляция разрушается, что может привести к короткому замыканию и пожару как во дворе, так и в самом доме.

Отмечается, что это прямо противоречит правилам пожарной безопасности в Украине, которые запрещают использование устройств, не соответствующих требованиям электробезопасности, а также самодельных или непредназначенных для такой нагрузки удлинителей. Вопрос зарядки электромобилей в многоквартирных домах урегулирован действующим законодательством, где указано, что именно ОСМД имеет право:

обустраивать места для парковки на придомовой территории;

устанавливать стационарные зарядные станции;

определять порядок пользования ими и размер компенсации за электроэнергию.

Обязательным условием является отдельный учет потребленной электроэнергии, то есть установка отдельного счетчика для зарядной станции. Если в доме есть владельцы электромобилей, единственный безопасный и законный путь – обратиться к своему ОСМД или управляющему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году в Украину импортировали 444,9 тыс. транспортных средств, что на 17% больше, чем годом ранее, а средний возраст нововвезенных авто составил 9 лет. Каждое четвертое ввезенное авто было электрическим, а самым популярным брендом остается Volkswagen, тогда как среди моделей лидирует Tesla Model Y.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!