В США проведут тайные слушания Конгресса по НЛО: все данные будут засекречены

Ориентировочно 8 января 2024 года комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США проведет слушания относительно непознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena – UAP или НЛО). Все данные о слушаниях и их результатах, скорее всего, будут полностью засекречены.

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По данным издания Axios, тайный брифинг проведет генеральный инспектор разведывательного сообщества. В свою очередь издание The Messenger получило данные, свидетельствующие, что слушания состоятся в следующий вторник – 8 января.

Вероятно, эти тайные слушания станут своеобразным ответом на требование демократов и республиканцев относительно раскрытия информации о том, что правительство знает об НЛО. В частности, вероятно, будут заслушаны отчеты по созданию новых офисов для отслеживания и отчетности о наблюдениях за НЛО, а также объяснения чиновников, обвиняемых в сокрытии данных по наблюдениям.

Как отмечает The Byte, первые сливы информации об НЛО начались еще во времена президентства Барака Обамы (2009-2017 годы). Именно тогда произошел ряд утечек информации из разведывательных и военных кругов, которая подтверждала подозрения общественности о том, что у правительства больше информации относительно НЛО, чем обнародовано.

Нынешние слушания базируются на прошлогодних заявлениях ветерана Воздушных сил США, бывшего сотрудника Нацагентства геопространственной разведки и Национального разведывательного управления Дэвида Груша, утверждавшего, что Пентагон многое скрывает.

Прошлым летом Груш сделал несколько сенсационных заявлений, сначала разговаривая с журналистами, а затем повторил их во время публичных слушаний в Конгрессе США. Он, в частности, заявлял, что правительство США располагает инопланетными аппаратами, а также и мертвыми нечеловечискими телами "пилотов".

Заявления Груша раскритиковали представители исследовательских кругов, в том числе и охотник на пришельцев, старший астроном Института SETI Сет Шостак, который назвал сенсационные утверждения чепухой.

Вместе с тем, правдивы или нет, но откровения Груша подняли многие вопросы о секретности правительственной работы относительно НЛО, а также тот факт, что заявления о наблюдении НЛО от общественности часто никто даже не стремится расследовать.

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