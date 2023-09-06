В сети истерия из-за 13-го знака зодиака: как это меняет гороскоп и почему это неправда

В соцсетях и СМИ переполох – американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) якобы добавило в зодиакальный круг 13-й знак. То есть, утверждают в сети, теперь вся астрология официально и окончательно меняет свое лицо. Большинство же людей на планете живут под неправильным знаком.

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OBOZREVATEL разбирался в этой истории. Рассказываем о загадочном Змееносце и о том, что теперь будет с астрологией.

Откуда взялся Змееносец?

На самом деле он ниоткуда не взялся – он всегда был. По крайней мере, с точки зрения периода существования человечества. Это созвездие, лежащее в рамках того же воображаемого круга, в котором расположены все зодиакальные знаки. Более того, о нем знали даже древние вавилоняне, которые и придумали астрологию.

Как объяснило NASA в своем блоге на Tumblr еще в 2016 году, представители древней цивилизации догадались провести воображаемую линию, указывающую от Земли к Солнцу, как стрелка. Они внимательно проследили, на что эта стрелка указывает в течение солнечного года, и случилось это более 3000 лет назад.

Выводы древних астрономов были достаточно точными и указывали (сюрприз) на 13 созвездий, расположенных на условном круге, которое впоследствии получило название зодиакального. А дальше начались манипуляции. Поскольку вавилоняне пользовались календарем, разделенным на 12 месяцев, они выбрали всего 12 созвездий и соотнесли их с месяцами года. А заодно приписали всем, родившимся под каждым из знаков, определенные черты.

Итак, как видим, любители астрологии используют систему, изобретенную несколько тысячелетий назад и с тех пор ни разу не пересмотренную. Но по меньшей мере два астрономических факта указывают на ее ошибочность. Первый – за 3000 лет положение небесных тел друг к другу сместилось и современный зодиак, как воображаемая линия на небосводе, выглядит не так, как во времена древнего Вавилон. А о втором поговорим немного подробнее дальше.

Что такое созвездия и при чем здесь зодиак?

Обычный человек представляет себе созвездие, как определенное скопление звезд в ограниченном пространстве. Все потому, что с земли они смотрятся как группа точек на небе, которые можно соединить меж собой. Точно как в детской головоломке, где нужно провести линии между точками и увидеть картинку. Так, например, в Орионе древние греки разглядели охотника, к поясу которого прикреплен меч.

В действительности звезды, входящие в созвездия, расположены меж собой на огромных расстояниях и могут быть никак не соединены друг с другом. Но даже при взгляде с Земли они все равно имеют определенную форму и размер, которые далеко не одинаковы. А значит, Солнце не может двигаться через них в течение равных промежутков времени. Так астрономы указывают, что на самом деле солнечная "стрелка" указывает в знак Девы на протяжении 45 дней. А период Скорпиона длится всего 7 дней. Тем не менее, древние вавилоняне проигнорировали этот факт и поделили год на относительно равные части, закрепив за каждым свой знак. Так возник астрологический календарь.

Так что же в конце концов сделали в NASA и почему в интернете такой ажиотаж?

Все, что сделали в NASA, это в том же 2016 году опубликовали на детском сайте статью с объяснением, что такое созвездия. А в качестве примера в этом объяснении взяли зодиакальный круг, в котором указали также Змееносца, который является неотъемлемой частью этого круга.

Отдельным пунктом в статье специалисты агентства объяснили, чем отличается астрономия от астрологии. Первую они назвали наукой с четкой доказательной базой, а вторую – культурным феноменом, овеянным мифами и выдумками. И ясно отметили, что астрологией не занимаются, зодиак подали в качестве понятного примера, а древние названия созвездий используют, потому что это оказалось достаточно удобно даже для научных наблюдений.

Впрочем, любители астрологии проигнорировали это уточнение. И поспешили заявить, что NASA пересмотрело зодиакальный календарь. Даже составили список с новыми датами, распределенными теперь уже между 13 созвездиями. Выглядит он так:

Козерог – с 20 января по 16 февраля;

Водолей – с 16 февраля по 11 марта;

Рыбы – с 11 марта по 18 апреля;

Овен – с 18 апреля по 13 мая;

Телец – с 13 мая по 21 июня;

Близнецы – с 21 июня по 20 июля;

Рак – с 20 июля по 10 августа;

Лев – с 10 августа по 16 сентября;

Дева – с 16 сентября по 30 октября;

Весы – с 30 октября по 23 ноября;

Скорпион – с 23 по 29 ноября;

Змееносец – с 29 ноября по 17 декабря;

Стрелец – с 17 декабря по 20 января.

Теперь раз в несколько лет в интернете всплывает эта информация, и люди начинают перевычислять свой знак зодиака. Это может быть довольно веселым развлечением, но ученые-астрономы еще раз подчеркивают, что к реальной науке оно не имеет отношения.

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