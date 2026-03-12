В работе Telegram произошел масштабный сбой: что известно

В четверг, 12 марта, в мессенджере Telegram зафиксирован масштабный сбой. Пользователи приложения из ряда стран сообщали о проблемах с загрузкой сообщений и медиафайлов.

Видео дня

Жалобы начали поступать с 10 утра. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Что известно

Так, сообщения о сбое поступали из разных стран мира, в частности из Украины, Германии, Польши, Чехии, Исландии, Узбекистана и Казахстана.

Пользователи жаловались на значительные задержки при загрузке текстовых сообщений, фото и видео. Некоторые также отмечали, что в групповых чатах не отображаются новые публикации, а отметки о прочтении сообщений не появляются, хотя предварительный просмотр контента иногда остается доступным.

Больше всего жалоб пользователи оставляли по работе приложения мессенджера – 61%. Еще 17% пользователей сообщили о сбоях в работе веб-версии сервиса, а 19% жаловались на трудности с отправкой сообщений.

В то же время официальная информация о причинах неполадок пока не обнародована.

Напомним, согласно результатам опроса большинство граждан не поддерживает идею полной блокировки Telegram в Украине, хотя значительная часть признает возможные риски для национальной безопасности. В то же время люди склоняются к усилению надзора за деятельностью мессенджера со стороны государства.

Как писал OBOZ.UA, российское правительство готовится к полной блокировке Telegram уже в начале апреля, сообщают несколько изданий РФ. Причем "близкие к Кремлю источники" называют это окончательным решением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!