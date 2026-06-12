В работе социальных сетей Facebook, Instagram и Messenger наблюдается масштабный сбой: что не работает

В социальной сети Facebook по всему миру наблюдается масштабный сбой. Пользователи сообщают о проблемах с обновлением ленты новостей, публикацией постов и открытием страниц.

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Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на сервис Downdetector. Кроме того, прекратили работу Instagram, Threads и Messenger.

Отметим, что похожая ситуация уже произошла вечером во вторник, 5 марта, когда в Украине пользователи сети пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Их просто выкинуло из учетных записей и не пустило обратно. Около 18:30 Facebook возобновил работу.

Подобный сбой в Meta произошел в 2021 году, тогда проблемы с доступом на несколько часов были также у Facebook, Instagram и WhatsApp, их объяснили проблемами с конфигурацией.

Как сообщал OBOZ.UA, это произошло и в 2024 году. Пользователи Facebook, Instagram и других сетевых сервисов жаловались на трудности при попытке войти в приложения или в свои аккаунты. Также был ряд недовольств медленной работой сервисов.

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