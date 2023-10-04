В пустоте на окраине Солнечной системы обнаружили дюжину объектов: там может быть что-то невиданное

За поясом Койпера, находящимся на границе Солнечной системы, обнаружены десятки объектов, существование которых может свидетельствовать либо о том, что ученые ошибались относительно размеров пояса, либо о существовании его "близнеца", который находится еще дальше в глубинах нашей системы.

Об открытии, которое пока не прошло рецензирование научного сообщества и готовится к публикации, рассказывает Science. Ученые говорят, что открытие нового пояса будет "чрезвычайно волнующим".

Пояс Койпера – это массив из маленьких ледяных объектов, самым известным из которых является Плутон. Пояс находится на окраине Солнечной системы за орбитой Нептуна. Он простирается на 50 астрономических единиц (а.е.) – это в 50 раз большее расстояние, чем между Землей и Солнцем – а затем внезапно заканчивается. В то же время наблюдения за другими системами показывают, что такие пояса простираются на сотни а.е.

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Теперь же ученые, использовавшие наземные телескопы для поиска новых целей для космического аппарата NASA "Новые горизонты" (New Horizons), который сейчас пролетает мимо Плутона на пути из Солнечной системы, обнаружили около дюжины объектов, находящихся за пределами 60 а.о.

Если открытие окажется подлинным, оно может свидетельствовать о том, что пояс Койпера либо простирается гораздо дальше, чем считалось ранее, либо существует второй пояс, о котором никто раньше не знал.

Открытие ученых частично подтверждают и данные от аппарата NASA, который сейчас находится на расстоянии 57 а.е. от пояса Койпера. Многие его инструменты находятся в спящем режиме, но счетчик пыли продолжает работать непрерывно. Пыль в космосе образуется в результате столкновения планетных тел, и потому ожидалось, что за пределами пояса Койпера количество пыли резко уменьшится.

Данные свидетельствуют о том, что "количество столкновений не уменьшается".

"И самое простое объяснение этому состоит в том, что там есть еще что-то, чего мы не обнаружили", – заявил главный исследователь миссии и планетолог из Юго-Западного научно-исследовательского института Алан Стерн.

Астрономы заинтригованы открытием коллег, но говорят, что не следует делать предварительных выводов и хотят увидеть больше доказательств.

"Если новый пояс действительно существует, то это очень волнующая вещь", – заявил Педро Бернардинелли из Вашингтонского университета.

Впрочем, он напоминает, что предыдущие исследования выявляли только один объект за пределами 50 а.е.

"Почему мы не видим этих объектов? Неужели всем не повезло? Это возможно, но это тяжело", – сказал Бернардинелли.

Стерн пояснил, что 12 отдаленных объектов были обнаружены с помощью широкоугольной камеры на японском 8,2-метровом телескопе Subaru, расположенном на острове Мауна-Кеа. Обнаружить их удалось благодаря исследованию фотографий с помощью искусственного интеллекта, поскольку делать это вручную было очень сложно, учитывая, что исследовать приходится пространство, за которым находится яркий центр галактики.

Уже после своего исследования ученые снова работали с телескопом Subaru, используя новый оптический фильтр, что позволит им видеть более слабые и меньшие объекты. Сейчас они анализируют полученные данные, и если второй пояс Койпера действительно существует, то могут быть найдены более десятка новых далеких тел.

Ученых также интригует и разрыв между поясами, а также тайна того, что именно отвечает за поддержание этого разрыва. Как объяснил космический физик из Университета Колорадо Боулдер, управляющий пылевым счетчиком New Horizons Михал Горани, в других солнечных системах планеты, вращающиеся внутри пылевого диска, создают промежутки, всасывая материал, но нам неизвестно о существовании большой планеты в этом промежутке. Горани не исключает, что он может являться реликтом со времен зарождения Солнечной системы.

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