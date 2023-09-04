В глубинах Солнечной системы может быть скрыт 'двойник' Земли: ученые объяснили, где и как его искать

В нашей Солнечной системе все же может существовать еще одна планета, которую человечество пока еще не обнаружило. Но речь идет не о так называемой гигантской Планете 9 (которая, тем не менее, может находиться гораздо дальше в системе), а о планете, очень похожей на нашу Землю.

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Такую теорию предложили Патрик Софья Лыкавка из Университета Киндай в Японии и Такаши Ито из Национальной астрономической обсерватории Японии, исследовавшие транснептуновые объекты (ТНО) и странное поведение скоплений космических объектов. Исследование ученых опубликовано в журнале The Astronomical Journal.

Они предполагают, что такая планета может существовать далеко за пределами Нептуна и иметь наклонную орбиту.

"Мы предполагаем существование планеты, похожей на Землю", - написали авторы.

Они считают, что именно поведение ТНО на своеобразных орбитах во внешней Солнечной системе может служить наблюдательными признаками возмущений, вызванных предполагаемой планетой.

Влияние этой планеты ученые заметили в поясе Койпера – области, находящейся на расстоянии около 30 астрономических единиц (а.е.) позади Нептуна. В этом поясе размещаются группа ледяных глыб и карликовых планет, среди которых Плутон, Кваоар, Оркус и Макемаке.

Плутон является крупнейшим из объектов пояса и когда-то даже считался планетой, хотя и имеет небольшие размеры: он составляет лишь 18% от размера Земли, то есть даже меньше земной Луны, диаметр которой составляет 25% от земного.

Вместе с тем планета, существование которой подозревают ученые, судя по признакам, должна быть в 1,5-3 раза больше Земли.

Согласно тому, как скапливаются ТНО, ученые считают, что планета может иметь орбиту, наклоненную на 30 градусов и находиться на расстоянии от 200 до 500 а.е. от Солнца. Для того чтобы понять, насколько это далеко – самый отдаленный от Солнца Плутон находится на расстоянии менее 40 а.е.

Ученые признают, что для того, чтобы доказать существование этой планеты, придется еще многое сделать. При этом они думают, что найти ее будет не так уж сложно.

В первую очередь они предлагают подробнее изучить поведение ТНО, и то, как их заставляет себя вести вероятная планета. Это, по крайней мере, позволит окончательно выяснить, существует ли планета или поведение ТНО вызвано какими-то другими факторами.

В настоящее время, как отмечают ученые, наблюдения за поясом Койпера подтверждают вероятность сценария существования еще не открытой планеты в далеком космосе.

"Подробнее знание орбитальной структуры в далеком поясе Койпера может выявить или исключить существование любой гипотетической планеты во внешней Солнечной системе", – резюмировали исследователи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Солнечной системе может скрываться "планета-мошенница".

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