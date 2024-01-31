В образцах с астероида Рюгу обнаружили 'семена', которые могли зародить жизнь на Земле

В образцах, доставленных на Землю с околоземного астероида Рюгу, было обнаружено "кометное органическое вещество". Это подтверждает вероятность теории о том, что жизнь на Земле могла зародиться в результате столкновения с одним из древних астероидов.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Science Advances. Издание Futurism рассказало подробности сделанного открытия, которое может переписать историю.

Японский космический аппарат Hayabusa 2 посетил Рюгу в 2018 году и уже в декабре 2020 вернул образцы на Землю, предоставив ученым потенциально бесценную информацию о происхождении жизни на Земле.

С тех пор исследователи изучали полученные образцы и пришли к выводу, что поверхность этих образцов, вероятно, содержит органические молекулы.

Они предполагают, что когда в прошлом произошло столкновение одного из таких астероидов с Землей, из разогретой кометной органики могли испариться такие летучие вещества, как азот и кислород, способствовавшие впоследствии образованию углеродных материалов на планете.

Доцент и соавтор исследования Мегуми Мацумото считает, что обнаруженная органика могла быть теми самыми "маленькими семенами жизни, которые когда-то попали из космоса на Землю".

Как описано в исследовании, команда Мацумото обнаружила в образцах Рюгу "расплавленные брызги", ширина которых составляет от 5 до 20 микрометров. Они могли образоваться, когда кометная пыль высыпалась на безатмосферную космическую породу. Именно в этих брызгах исследователи обнаружили "углеродные материалы", напоминающие примитивную органику.

"Химический состав расплавленных брызг свидетельствует о том, что гидросиликаты Рюгу смешались с кометной пылью", – заявил Мацумото.

Открытие японских ученых перекликается с первыми исследованиями, проведенными ученым из NASA, изучающим образцы, доставленные космическим аппаратом OSIRIS-REx с астероида Бенну.

В октябре в NASA рассказали, что обнаружили "строительные блоки жизни" в образцах, находившихся за пределами капсулы инструмента для сбора образцов космического аппарата. Тогда, как известно, агентство еще не могло открыть основную капсулу из-за проблем с креплением.

Чтобы сделать окончательный вывод о том, что жизнь на Земле образовалась из органических веществ, случайно попавших на планету из космоса, ученым нужно будет провести еще дальнейшие и достаточно длительные исследования. Но первые результаты должны были вдохновить их.

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