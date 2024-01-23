NASA впервые показало, что находилось внутри контейнера с образцами астероида Бенну. Фото

Американское космическое агентство NASA наконец получило доступ к бесценными образцами c астероида Бенну, которые еще в октябре доставили на Землю в рамках миссии OSIRIS-REx. Исследователи также показали фото того, что находилось внутри.

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Отчет об этом опубликован на сайте агентства. Как известно, в течение нескольких месяцев инженеры NASA пытались решить проблему с невозможностью открыть 2 из 35 креплений контейнера.

На опубликованных фото видно, что в контейнер удалось набрать как мелкие образцы грунта с далекого астероида, так и достаточно большие обломки. Все они имеют темный цвет с характерным блеском.

Стоит заметить, что даже самые мелкие кусочки этой почвы, которые имеют вид обычной грязи, на самом деле являются первоначальным астероидным материалом, которому миллиарды лет. Фактически это природная сокровищница, которая может раскрыть ученым многие тайны ранней Солнечной системы.

Сейчас эти образцы находятся в руках команды кураторов астроматериалов Космического центра имени Джонсона, которые 10 января в конце концов открыли контейнер благодаря срочно разработанным инженерами NASA новым инструментам.

Впоследствии все эти образцы будут расфасованы в специальные лотки. Все они будут сфотографированы, взвешены, упакованы и сохранены.

Окончательная масса всех образцов будет сообщена позже. Пока известно лишь о 70,3 граммах образцов, которые находились непосредственно на оборудовании для отбора проб, но вне контейнера. Их исследование уже позволило ученым говорить о сенсации.

В общей сложности целью миссии было собрать хотя бы 60 граммов материала, поэтому свою задачу OSIRIS-REx по меньшей мере перевыполнил.

Команда кураторов также каталогизирует все образцы в течение этого года, после чего ученые со всего мира получат возможность запросить к ним доступ.

Интересно, что 75% всего собранного материала будет сохранено для следующих поколений исследователей, которые, как надеются ученые, будут иметь еще лучшие технологии для изучения этих образцов.

Космический аппарат NASA OSIRIS-REx доставил бесценный груз на Землю 24 сентября 2023 года. В октябре в NASA признали, что не могут открыть крышку контейнера, в котором находились основные образцы с Бенну, поскольку два из 35 креплений не поддались. Проблема обострялась из-за того, что контейнер находился в специальном защитном боксе, в котором нельзя использовать какие угодно инструменты, поэтому инженерам пришлось разработать совершенно новые.

Бенну – углеродный астероид возрастом около 4,5 миллиардов лет. Он открывает ученым окно в далекое прошлое Солнечной системы, когда формировались каменистые планеты. Ученые также подозревают, что Бенну может быть старше даже нашей Солнечной системы. В таком случае они смогут заглянуть в те времена, когда существовала только солнечная туманность и прото-Солнце. Это позволит получить информацию о том, как формировалось все, включая Солнце.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что новая миссия NASA к металлическому астероиду может раскрыть тайну создания Земли.

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