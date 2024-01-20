В NASA потеряли связь с вертолетом Ingenuity на Марсе: что происходит

Вертолет NASA Ingenuity, первый самолет, совершивший полет на другую планету, потерял связь с Землей во время своего последнего полета. Сейчас команда, занимающаяся данным проектом, анализирует имеющиеся данные и рассматривает следующие шаги по восстановлению связи с вертолетом.

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Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Так, вертолет весом 1,8 кг совершал свой 72-й полет на Марс в четверг (18 января), когда он перестал отправлять данные на марсоход Perseverance, который действует как ретрансляционная станция между Ingenuity и Землей.

По словам представителей NASA, Ingenuity успешно достиг запланированной высоты в 12 метров, но потерял связь с Perseverance во время снижения перед приземлением. Причина сбоя связи неизвестна, поэтому на данный момент команда Ingenuity анализирует имеющиеся данные и ищет способы восстановить связь с вертолетом.

Стоит отметить, что Ingenuity, напоминающий дрон, прибыл на Марс в 2021 году с марсоходом Perseverance и стал первым вертолетом, совершившим автономный полет на другой планете.

NASA теряло связь с вертолетом и раньше, в том числе на два мучительных месяца в прошлом году.

Мини-винтокрылый аппарат намного превысил свою первоначальную цель – совершить пять полетов в течение 30 дней на Красной планете.

В целом он преодолел чуть более 17 километров и достиг высоты до 24 метров.

Его долговечность оказалась поразительной, особенно если учесть, что он должен пережить ледниково-холодные марсианские ночи, согреваясь солнечными панелями, которые подзаряжают его в дневное время.

Работая в паре с Perseverance, Ingenuity выступал в роли воздушного разведчика, помогая своему колесному спутнику в поисках возможных признаков древней микробной жизни.

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