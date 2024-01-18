Ученые увидели старейшую во Вселенной черную дыру: она оказалась чертовски большой и кровожадной

Старейшая из виденных учеными сверхмассивная черная дыра, расположенная в крошечной галактике GN-z11, пожирает сердце собственной галактики-хозяйки и может спровоцировать космический катаклизм. Ее исследование может дать важные подсказки об истории формирования и роста первой сверхмассивной черной дыры во Вселенной.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Прожорливую черную дыру благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба (JWST) увидели астрофизик Кембриджского университета Роберто Майолино и его коллеги.

Свет из галактики, где расположена черная дыра, начал путешествовать к Земле еще тогда, когда Вселенной было всего 400 миллионов лет. Именно это делает эту сверхмассивную черную дыру самой старой из всех когда-либо виденных астрономами.

По словам исследователей, эта черная дыра в несколько миллионов раз массивнее нашего Солнца и похожа по размерам на черную дыру Стрельц А*, которая находится в сердце нашей галактики Млечный Путь. Они отметили, что не ожидали обнаружить столь крупный объект среди первого поколения черных дыр в ранней Вселенной, поскольку требуется не менее миллиарда лет, чтобы вырасти до таких размеров.

Майолино и его коллеги имеют две теории относительно того, как черная дыра могла вырасти столь большой так быстро. Как пишет Inverse, согласно первой теории, она могла образоваться вследствие сжатия под действием гравитации гигантского облака газа и сразу же быть в десятки тысяч раз массивнее нашего Солнца. Это значительно бы сократило время, которое потребовалось бы черной дыре, чтобы превзойти массу Солнца в миллионы раз.

Другая теория предполагает, что первые черные дыры образовались вследствие коллапса первого поколения массивных звезд и при таких условиях до своих размеров черная дыра могла бы вырасти примерно за миллиард лет, поглотив достаточно газа. Но все могло бы происходить намного быстрее, если эта черная дыра потребляла газ быстрее, чем ожидали астрофизики.

Именно такой беспорядочный и очень быстрый пир Майолино и коллеги увидели, наблюдая за сверхмассивной черной дырой в сердце GN-z11. Учитывая аппетиты черной дыры, ученый предполагает, что она действительно могла родиться из остатков мертвой звезды, когда вселенной было всего пару сотен миллионов лет.

Чтобы окончательно узнать, как именно родилась эта молодая, но такая гигантская черная дыра, ученым необходимо еще дальше заглянуть в прошлое Вселенной и увидеть еще более старые сверхмассивные черные дыры, чтобы воссоздать историю их эволюции.

Пока же, как отметили ученые, черная дыра в галактике GN-z11 делает все возможное, чтобы уничтожить свою обитель. Как объяснили исследователи, чем быстрее питается черная дыра, тем сильнее сияет центр галактики, образованный разогревающейся материей, которая направляется к гибели в пасти черной дыры. А вместе с тем, черная дыра с силой отталкивает рядом находящийся газ. Таким образом, в конце концов, она может поглотить всю подходящую "еду" в галактике, отбросив значительную часть питательного газа на недостижимое расстояние.

Это приведет к тому, что черная дыра может отрезать себя и оставить галактику-хозяина без газа для образования новых.

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