Может ли черная дыра проглотить Вселенную? Ученые объяснили 'прожорливость' космических гигантов

Черные дыры можно назвать одними из самых страшных "существ" во Вселенной. Они обладают сверхмощной гравитацией, от которой не способен уйти даже свет на скорости почти 300 тысяч километров в секунду и могут полностью поглощать звезды, планеты и даже другие черные дыры. Но так ли они прожорливы, чтобы проглотить всю Вселенную?

Видео дня

Издание LiveScience узнало у ученых, возможен ли такой сценарий, а также о том, действительно ли черные дыры настолько прожорливы, как о них думают. Спойлер – не совсем.

По данным ученых из NASA, не существует такого способа, которым черная дыра могла бы съесть не то, что всю Вселенную, но и хотя бы галактику.

Черные дыры образуются в результате коллапса массивных звезд. Во время этого процесса звезда сжимается, становясь очень плотным объектом, гравитационное тяготение которого так мощно, что его не может преодолеть даже свет. Однако, как объясняет физик черных дыр из Университета Род-Айленда Гаурав Ханна, идея о том, что черная дыра может поглотить Вселенную – ошибочна. Она, вероятно, основывается на ложном представлении о том, что черные дыры работают как пылесосы. Но это не так.

"Они засасывают только то, что находится очень близко", – говорит Ханна.

По ее словам, объект сам должен приблизиться к черной дыре, а точнее – к горизонту событий (точке невозврата), чтобы она разорвала его в клочья и проглотила.

Как пояснила ученая, горизонт событий не бесконечен, поэтому его сила тоже ограничена. Так, для черной дыры массой с наше Солнце он будет простираться всего на 3 километра, а для черной дыры с массой Земли – всего на несколько сантиметров.

Что касается гравитации черных дыр, то она способна заставить планеты и звезды двигаться определенным образом, но не приводит к тому, что они будут поглощены. В частности, орбитальный танец объектов в нашей галактике Млечный Путь также регулируется черной дырой в ее центре, но это не означает, что мы все движемся навстречу смерти.

Чтобы лучше это понять, профессор астрономии Йоркского университета Пол Дилейни предлагает представить, что на месте нашего Солнца образуется черная дыра той же массы. Несмотря на все заявления о мощности гравитации, это не повлияло бы на Землю.

"Наша планета не заметила бы никаких изменений в действующей на нее гравитационной силе и продолжала бы двигаться по той же орбите", – сказал он.

В свою очередь эксперт по черным дырам в Калифорнийском университете в Беркли Алексей Филиппенко объяснил, что черная дыра может поглотить звезду только в том случае, если та прилетит к ней. То есть речь не о протягивании звезды, а о том, что ее орбита совпадет с черной дырой. В частности, как пояснил эксперт, для того, чтобы такое произошло с нашим Солнцем, понадобится "действительно гигантское количество времени".

Кроме того, как объяснила Ханна, природа также регулирует прожорливость черных дыр. Дело в том, что черная дыра поглощает материю, но выпускает тонны радиации. Это приводит к тому, что материя вокруг черной дыры нагревается и ионизируется, что затрудняет охлаждение газа и пыли и падение их в черную дыру. Таким образом, замедляется скорость, с которой черная дыра может питаться. Такая саморегуляция предотвращает то, чтобы черные дыры поглощали целые галактики, не говоря уже о всей Вселенной.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что Вселенная находится в состоянии расширения, и даже когда черная дыра растет, космические объекты удаляются от нее.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что черные дыры могут работать как машина времени.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.