Ученые предсказали эпическую смерть Солнца: как это будет

Приблизительно через 10 миллиардов лет наше Солнце окончательно перестанет существовать, превратившись в планетарную туманность. Последние 5 миллиардов лет своей жизни наше светило также пройдет через несколько трансформаций, которые, вероятнее всего, не увидит никто из людей.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Nature Astronomy. Ранее считалось, что Солнце не слишком массивно, чтобы превратиться в планетарную туманность – светящийся пузырь газа и космической пыли, но исследование международной команды астрономов предполагает, что это самый вероятный исход гибели Солнца.

Сейчас материнская звезда нашей системы достигла возраста 4,6 миллиарда лет. Проанализировав происходящее в других звездных системах, ученые предположили, что нашему Солнцу осталось около 10 миллиардов лет до полной гибели. Но "мутации" начнутся быстрее – ожидается, что уже через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта. В этот период ядро светила сожмется, в то время как его внешние слои расширятся до орбиты Марса, поглотив Землю.

Видео дня

Но не стоит беспокоиться о судьбе людей на планете, поскольку ученые предполагают, что у нас есть максимум 1 миллиард лет, чтобы найти "выход" с Земли, ведь Солнце становится ярче примерно на 10% каждый миллиард лет, а более мощное светило просто сожжет все на планеты и испарит океаны. Так или иначе, но смерть Солнца с Земли мы не увидим.

Вернемся к Солнцу. Согласно компьютерному моделированию, проведенному авторами исследования, после фазы красного гиганта Солнце перейдет в фазу белого карлика. И только после этого оно станет планетарной туманностью, которой будут любоваться люди (при условии, что мы станем межпланетным или межгалактическим видом).

"Когда звезда умирает, она выбрасывает в космос массу газа и пыли, известную как ее оболочка. Оболочка может составлять до половины массы звезды. Это открывает звездное ядро, которое к этому моменту в жизни звезды исчерпывает топливо, в конце концов выключается, а затем окончательно умирает", – объяснил один из авторов работы, астрофизик Альберт Зийлстра.

Распыленная в космосе оболочка будет способна на собственное свечение, которое продлится около 10 000 лет – короткий период в астрономии.

Если повезет, планетарная туманность, которой станет наше Солнце, будет столь яркой, что ее можно будет наблюдать с расстояния десятков миллионов световых лет.

Планетарные туманности относительно распространены во всей наблюдаемой Вселенной, самые известные из них – Туманность Улитка, Туманность Кошачий глаз, Туманность Кольцо и Туманность Пузырь (NGC 7635).

Несмотря на свое название, туманности не имеют ничего общего с планетами. Название появилось еще в конце 18 века, когда первые туманности были открыты Уильямом Гершелем. Поскольку имеющиеся тогда телескопы были не слишком мощными, туманности были похожи на планеты и таким образом получили свое название.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что произойдет, когда галактика Млечный путь врежется в Андромеду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.