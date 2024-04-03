У Байдена поручили NASA установить официальное время для Луны – Reuters

2 апреля Белый дом поручил Национальной аэрокосмической администрации (NASA) разработать единый стандарт времени для Луны и других небесных тел в Солнечной системе. Соединенные Штаты стремятся установить международные стандарты в космосе на фоне растущей "лунной гонки", когда все больше стран заявляют о планах освоения Луны, Марса и в целом ближнего космоса.

Об этом сообщило британское агентство Reuters. Издание ознакомилось с содержанием записки главы Управления научной и технологической политики Белого дома Арати Прабхакара, в которой он поручил NASA до конца 2026 разработать план установления "согласованного лунного времени" (LTC).

Различные гравитационные силы и потенциально другие факторы на Луне и других небесных телах затрудняют установку LTC. Представитель NASA Кевин Коггинс сказал, что обычные земные часы на Луне могут давать отклонения, и для точных измерений там могут понадобиться новые приборы, разработанные именно для космических условий. Например, это могут быть атомные часы.

"Подумайте об атомных часах в Военно-морской обсерватории США (в Вашингтоне). Они – сердцебиение нации, которое синхронизирует все. Вам захочется сердцебиения на Луне", – сказал Коггинс.

Согласно своей программе, NASA намерена отправить миссии астронавтов на Луну в ближайшие годы и создать научную лунную базу, которая могла бы помочь заложить основу для будущих миссий на Марс. К этому усилию привлечены десятки компаний, космических кораблей и стран.

По словам Кевина Коггинса, без единого стандарта лунного времени было бы сложно обеспечить синхронизацию связи между Землей, спутниками Луны, будущими лунными базами и астронавтами.

Разногласия во времени также могут привести к ошибкам в картографировании и определении позиций на Луне или вокруг него.

"Представьте себе, что мир не синхронизировал свои часы с одинаковым временем - насколько это могло быть разрушительным и какими сложными стали бы повседневные вещи", – отметил Коггинс.

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На 2024 год мировые космические агентства запланировали более 10 миссий к спутнику Земли Луны. Путь для будущих исследований должен проложить орбитальные и спускные аппараты, луноходы и даже пилотируемые космические корабли.

В лунную гонку вмешается самый богатый человек на Земле Джефф Безос – его космическая компания Blue Origin максимум до середины 2025 года намерена совершить посадку беспилотного модуля Blue Moon Mark 1 (MK1) на поверхность Луны. Это будет тестовая миссия, цель которой – продемонстрировать надежность и действенность разработанных технологий.

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