Космическая флотилия готовит массовую высадку на Луну в 2024 году: что об этом известно

На 2024 год мировые космические агентства запланировали более 10 миссий, целью которых является спутник Земли – Луна. Путь для будущих исследований должны проложить орбитальные и спускные аппараты, луноходы и даже пилотируемые космические корабли.

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Подробности рассказало издание NewScientist. Самым первым на Луне в 2024 году может оказаться японский аппарат.

"Это год Луны. Количество миссий на Луну в 2024 году является отражением и реализацией импульса последних пяти лет – это большой глобальный толчок", – заявила Бетани Эльман из Калифорнийского технологического института.

Начнется все уже в январе, когда планируется посадка японского аппарата Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Это первый в истории страны лунный аппарат.

В этот же месяц стартует лунный аппарат, разработанный американской компанией Intuitive Machines. Эта миссия является частью инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Космическое агентство финансирует коммерческие полеты на Луну с целью содействия предстоящим исследованиям и налаживания партнерских отношений с промышленностью.

В рамках этой инициативы, если все пойдет по плану, в 2024 году всевозможные аппараты будут исследовать и пытаться добыть лед на Луне, а также опробуют технологии, разработанные для будущих миссий. Также будут протестированы всевозможные методы борьбы с липкой лунной пылью.

Одна из таких миссий под названием Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) будет предусматривать высадку трех луноходов и базовой станции на Луну. Там они будут автономно проводить измерения в разных местах на поверхности спутника, выполняя общий план миссии. Если такая система, когда разные аппараты выполняют части одной задачи, сработает, это может значительно повысить производительность роботов в будущих миссиях.

Для поддержки спускных аппаратов на орбите Луны также появятся их напарники.

Так, орбитальный аппарат Lunar Trailblazer (программа CLPS), станет особенно важным для будущих лунных исследователей, которым нужно будет добывать воду из лунного льда. Он позволит создать подробные карты, по которым лунные исследователи будут знать, куда именно нужно отправиться, чтобы найти воду на поверхности спутника.

Орбитальные аппараты в 2024 году также намерены отправить Канада, Германия и Сингапур. Также на Луну планирует попасть и финская компания Nokia, известная производством мобильных телефонов и другой электроники. На спутник Земли финны отправят свой луноход.

Китай также намерен в мае 2024 года запустить миссию "Чанье-6", которая позволит вернуть первые в мире образцы с далекой стороны Луны.

На ноябрь 2024 года также запланирована миссия NASA Artemis II, в рамках которой четыре астронавта пролетят около Луны и вернутся обратно.

Также запланированы два важных полета корабля Starship компании SpaceX в конце 2024 года – высадка на Луну без экипажа и полет dearMoon, который отправит в путешествие вокруг Луны космических туристов.

Все эти миссии являются шагом к предстоящим исследованиям Луны людьми.

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