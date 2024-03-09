Самый богатый человек на Земле вмешается в лунную гонку: названа важная дата

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса, который на днях снова был признан самым богатым человеком на Земле, максимум к середине 2025 года намерен совершить посадку беспилотного модуля Blue Moon Mark 1 (MK1) на поверхность Луны. Это будет тестовая миссия, цель которой – продемонстрировать надежность и действенность разработанных технологий.

Об этом заявил старший вице-президент Blue Origin по вопросам постоянного пребывания на Луне Джон Кулурис, пишет GeekWire. Впоследствии компания в партнерстве с NASA намерена посадить на Луну пилотируемый аппарат. Конечно, если это не удастся раньше сделать SpaceX Илона Маска, у которого аналогичный контракт с NASA.

По словам Кулуриса, в Blue Origin ожидают, что совершат посадку своего аппарата на Луне "в течение следующих 12-16 месяцев". То есть речь идет о весне, или же лето 2025 года.

Речь идет о грузовом корабле MK1 высотой почти с трехэтажный дом, который формируется на производственной площадке Blue Origin в Хантсвилле, штат Аляска (США). Миссия должна продемонстрировать возможности MK1, включая его двигатель BE-7 на водородном топливе, систему точной посадки и способность доставить до 3 тонн полезного груза в любую точку Луны.

MK1 предназначен для одноразового запуска и доставки груза, но у Blue Origin есть и другие планы.

Компания Безоса намерена также построить пилотируемую версию корабля Blue Moon. Она сможет доставлять астронавтов NASA на поверхность Луны и обратно. Но не совсем "обратно".

"Мы запустим их на лунную орбиту и оставим там. Мы будем дозаправлять их на орбите, чтобы несколько астронавтов могли использовать один и тот же аппарат туда и обратно", – пояснил Кулурис.

Контракт Blue Origin с NASA стоимостью 3,4 миллиарда долларов предполагает, что пилотируемый посадочный модуль будет доступен для лунной миссии Artemis 5 до 2029 года. Тестовый полет без экипажа станет частью подготовки к предстоящему пилотируемому полету.

Дозаправку пилотируемых кораблей Blue Origin, которые будут оставаться на орбите Луны, намерены осуществлять благодаря циркулярному транспортеру, построенному компанией Lockheed Martin. Он сможет перемещаться запасы между низкой околоземной орбитой и лунной орбитой.

По словам Кулуриса, Blue Origin и NASA занимаются разработкой инфраструктуры для обеспечения постоянного пребывания на Луне.

Следует заметить, что посадочный корабль Blue Moon финансируется NASA как альтернатива системе Starship компании SpaceX. Пилотированный лунный корабль Starship должен быть задействован в миссии Artemis 3, которая запланирована на 2026 год.

Сейчас в NASA признают, что столкнулись с "пугающими" вызовами, связанными с отправкой астронавтов на Луну. Помощник администратора NASA Джим Фри объяснил, что именно поэтому для космического агентства важно иметь запасной вариант.

"Если у нас возникнут проблемы с одним, у нас будет другой, на который мы сможем положиться. Если мы зависим от определенного аспекта в SpaceX или Blue Origin, и он не сработает, то у нас есть другой посадочный модуль, который может забрать наши экипажи", – сказал Фри.

Blue Origin планирует отправить посадочный модуль MK1 на Луну на своей многоразовой ракете New Glenn, которая находится в стадии разработки. 5 марта Blue Origin сообщила, что завершила первый раунд испытаний криогенных баков для ракеты.

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