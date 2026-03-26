Минимум 6: какие продукты Apple выпустит в ближайшее время

Apple готовится представить ряд новых устройств в 2026 году. По данным инсайдеров, в ближайшие месяцы компания может выпустить по меньшей мере шесть новых продуктов.

Видео дня

Часть из них связана с развитием искусственного интеллекта и обновлением Siri. Другие – с переходом на новые чипы и совершенствованием производительности. В целом это свидетельствует о намерении Apple усилить свои позиции во всех ключевых сегментах, сообщает 9to5mac.com.

HomePod mini 2 и HomePod 3

Apple может в ближайшее время обновить свою линейку умных колонок. Признаки этого – ограниченное наличие текущих моделей в магазинах, что часто предшествует запуску новых устройств.

Ожидается, что HomePod mini второго поколения уже технически готов, однако его релиз задерживался из-за доработки голосового ассистента Siri. Вероятно, вместе с обновлением до iOS 26.5 компания представит новые возможности искусственного интеллекта, которые станут ключевыми для этих устройств.

Что касается полноразмерного HomePod 3, то информации о нем немного. В то же время логично ожидать синхронное обновление обеих моделей, чтобы избежать технологического разрыва между ними.

Новый Apple TV 4K

Еще одним кандидатом на скорый релиз является новое поколение Apple TV 4K. Как и в случае с HomePod, запасы нынешней версии постепенно сокращаются.

Главное обновление – переход на более мощные чипы A17 Pro или A18, что откроет доступ к функциям Apple Intelligence. Также ожидается новый беспроводной модуль N1.

Среди потенциальных нововведений – интеграция камеры, которая может расширить возможности видеозвонков и взаимодействия с пользователем.

Mac Studio и Mac mini с чипами M55

Apple продолжает активный переход на собственные процессоры серии M. После обновления MacBook компания может представить новые версии Mac Studio и Mac mini.

Mac Studio, по предварительным данным, получит чипы M5 Max и M5 Ultra – последний станет первым Ultra-процессором нового поколения. Это сделает устройство еще более привлекательным для профессионального сегмента.

Mac mini, в свою очередь, обновится до чипов M5 и M5 Pro. Хотя изменения дизайна не ожидаются, ключевой акцент будет на производительности. В то же время не исключен перенос релиза из-за глобальных проблем с поставками компонентов.

Базовый iPad с чипом A187

Обновления ожидает и самый доступный планшет Apple. Новый базовый iPad может получить чип A18 вместо A16 в предыдущей модели.

Это станет важным шагом, ведь впервые базовый iPad получит поддержку Apple Intelligence. Таким образом даже бюджетное устройство станет частью новой AI-экосистемы компании.

Вероятный релиз выглядит логичным накануне презентаций на WWDC, где Apple традиционно демонстрирует новые программные возможности.

Отмечается, что несмотря на возможный выход не менее шести новых устройств в ближайшее время, это лишь часть большой стратегии компании. Осенью ожидается еще более масштабная волна релизов, включая новые смартфоны, наушники и умные часы.

Таким образом, 2026 год может стать одним из самых динамичных для Apple за последнее время, особенно с учетом активного внедрения искусственного интеллекта во все категории продуктов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.