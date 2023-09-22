Тела '1000-летних инопланетян' из Мексики подвергли лабораторным тестам и все стало еще удивительнее

Исследователи из Мексики провели первую серию тестов для проверки внеземного происхождения тел вероятных инопланетян, которым, как утверждается, может быть больше 1000 лет. Это именно те мумии, которые недавно во время слушаний в мексиканском Конгрессе показал журналист и уфолог-любитель Хайме Мауссан и которые сразу были подвергнуты сокрушительной критике.

О результатах исследования рассказывает издание Interesting Engineering. Ученые выяснили, что одна из первых теорий их "происхождения" была ошибочной.

Выступая в Конгрессе Мексики, Мауссан под присягой заявлял, что "инопланетные" мумии, которые были выставлены в стеклянных ящиках, якобы были найдены в 2017 году во время раскопок в Куско, Перу. Тогда же он заявил, что генетический состав 30% тел до сих пор "неизвестен".

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Конечно, научное сообщество, мягко говоря, отнеслось к заявлению уфолога очень скептически. В частности, профессор и телеведущий Брайан Кокс заявил, что тела пришельцев "слишком гуманоидны", чтобы быть действительно инопланетными. Также он отмечал, что очень маловероятен сценарий, при котором разумный вид развился бы на другой планете, но "выглядел как мы".

Звучали также предположения, что мумии "инопланетян" были сконструированы из костей разных животных, чтобы сфальсифицировать сенсацию.

Однако тесты, проведенные мексиканскими врачами и исследователями, показали, что образцы скелета принадлежат одной особи и нет заметных следов, свидетельствующих о том, что скелеты были составлены из разных частей. Также нет никаких признаков, указывающих на "сборку или манипуляции с черепами", как утверждает команда, проводившая экспертизу.

По словам главы Научно-исследовательского института наук о здоровье ВМС Мексики Хосе Залче Бенитеса, экспертиза показала, что вероятные инопланетяне имеют цельный скелет и не были собраны из разных частей, как считалось ранее.

New York Post также приводит слова Бенитеса о том, что его команда обнаружила, что одно из существ могло быть беременным. Ранее Бенитес также утверждал, что "эти тела не имеют никакого отношения к человеческим существам".

Представленные трупы инопланетян имеют анатомическое строение, имеющее определенное сходство с анатомическим строением человека. Речь идет о наличии двух рук и ног (на которых, правда, по три пальца), а также головы, двух глаз, рта и чего-то похожего на нос. Другие характеристики, такие как втянутая шея или непропорционально большая голова, однако являются более "типичными для птиц".

Мауссан в Конгрессе утверждал, что эти "образцы не являются частью нашей земной эволюции... Это не существа, которые были найдены после падения НЛО. Они были найдены в диатомовых (водородных) шахтах и позже окаменели".

Научное сообщество не слишком благосклонно относится к Моссану, поскольку в прошлом он уже заявлял об обнаружении мумий пришельцев в Перу, которые впоследствии оказались останками человеческого младенца. OBOZREVATEL ранее рассказывал подробности о том случае.