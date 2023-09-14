Что не так с телами инопланетян, которые показали в Мексике: в 2018 году мир уже видел 5 мумий пришельцев, и вот что из этого вышло

На этой неделе в Мексике энтузиаст-уфолог Хайме Муассан показал представителям общественности и власти то, что, по его словам, является потенциально двумя мумиями пришельцев. Из-за любви людей к разным таинственным историям эти слушания, конечно, вызвали немалый резонанс. Но это уже не первая подобная история. Как правило они заканчиваются громким развенчанием мошенничества.

Об одном таком случае, который произошел в 2017-2018 годах, написало издание Live Science. Тогда общественности показали пять найденных в Перу мумиевидных тел с трехпалыми руками. Тщательное изучение этих останков показало, что они возникли благодаря комбинации черной археологии и манипуляций с частями настоящих человеческих мумий.

Что именно показали уфологи

Как объяснил Эндрю Нельсон, профессор антропологии в Университете Западного Онтарио в Лондоне (Канада), одна из этих мумий выглядела как типичная для культуры Наска. Ее представители мумифицировали своих умерших и избрали для этого сидячую позу. А еще они создавали огромные линии на земле, получившие название геоглифов долины Наска. Конспирологи часто любят размышлять о том, что эти линии могут являться результатом работы внеземных цивилизаций, а не древних людей.

Видео дня

Профессор Нельсон не участвовал в изучении представленных останков, но ознакомился с работами на эту тему и высказал предположение, что руки и ноги на мумии, которую он описывал, а возможно, и на других, могут быть частями останков разных людей. Есть следы, которые могут свидетельствовать о том, что этими останками манипулировали фальсификаторы. А белым полотном их покрывали позже, чтобы скрыть следы своей работы.

Некоторые исследователи также считают, что для создания этих подделок использовались настоящие части человеческих мумий. В частности, группа перуанских исследователей, изучающих такие останки, в своем заявлении осудили эту практику и заявили, что она нарушает многочисленные национальные и международные нормы. А некоторые назвали такое надругательством над умершими.

Как могли появиться эти "мумии"

Вероятно, мумии, ставшие основой этих подделок, были найдены в 2015 году расхитителями гробниц, работавшими в регионе Наска – именно здесь процветала древняя культура Наска. По словам президента института Инкари-Куско Тьерри Жамена, их могли выкопать черные археологи "уакерос" из города Пальпа. Их главу исследователь назвал именем Марио.

Ученый рассказал, что этот Марио хорошо известен местной полиции. Он грабит археологические памятники на перуанском побережье уже более 20 лет, но никто его не останавливает. Когда Жамен обратился с описанием этой проблемы в Министерство культуры Перу, ему ничего не ответили на этот запрос. Также ведомство не ответило журналистам Live Science.

Российский след

Одной из ключевых фигур среди тех, кто пытался выдать мумии за инопланетные, называли человека по имени Константин Коротков. Он общался с журналистами на русском и представлялся сотрудником Санкт-Петербургского университета, однако подтвердить эту информацию не удалось.

В своих интервью Коротков утверждал, что у этих мумий, как и у людей, 23 пары хромосом, но они имеют иную анатомию. Псевдоученый тогда заявлял, что эти находки могли быть "инопланетянами или биороботами". Также он заявлял, что одна из мумий, по данным радиоуглеродного анализа, имеет возраст примерно 1700 лет. То есть существо, которому она принадлежит, могла быть ровесницей культуры Наска.

Расхищение захоронений в Перу

Хотя трехпалые мумии оказались явными подделками, на самом деле в Перу находят многочисленные мумифицированные останки. В частности, неподалеку от церемониального комплекса Тенахаха нашли 171 мумию в возрасте около 1200 лет.

Проблема состоит в том, что поиском останков занимаются не только учёные, но и черные археологи. Они пытаются опередить исследователей и разграбить древние гробницы, чтобы заработать на нелегальной продаже артефактов. Это, кроме прочего, тормозит развитие науки.

Однако власти Перу пытаются усиливать контроль над черными археологами. В частности, установили более жесткие юридические требования к исследованиям влияния на окружающую среду и наследие, создали Министерство культуры и начали строже проверять профессиональный уровень археологов, которых берут на работу. Однако такие группы как "уакерос" и Марио до сих пор орудуют в долине Наска. Кому и с какой целью они могут продавать останки мумий, доподлинно неизвестно. Однако та мумия, которую нашли в 2017 году и пытались выдать за инопланетянина, оказалась останками человеческого ребенка.

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