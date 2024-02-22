Старейший спутник Европы ERS-2 сгорел над океаном: что случилось
На Землю упал первый спутник, запущенный Европейским космическим агентством. Аппарат ERS-2 сгорел в атмосфере над северной частью Тихого океана по координатам 37°24'00.0"N 151°54'00.0"W.
Об этом сообщили в Центре управления Европейского космического агентства. Интересно, что европейские специалисты ESA только наблюдали за падением и до последнего времени не знали, где именно оно произойдет.
ERS-2 был первой платформой наблюдения Европы, когда он был запущен в 1995 году. Более чем двухтонный спутник перестал работать еще в 2011 году и с тех пор был неконтролируемым. Правда, в ESA предполагалось, что ERS-2 продержится на орбите примерно 15 лет.
В агентстве утверждают, что большая часть двухтонного спутника сгорела во время падения. До воды добрались незначительные обломки, и "они не являются радиоактивными или токсичными".
В чем была миссия спутников ERS
В 1990-х годах агентство запустило в космос два почти идентичных аппарата. Спутники дистанционного зондирования Земли (абревиатура ERS) наблюдали за наводнениями, измеряли температуру поверхности континента и океана, отслеживали движение ледников и фиксировали изгиб земли во время землетрясений.
ERS-2, кроме этого, имел датчики для наблюдения за защитным озоновым слоем Земли.
Именно пара ERS доказала и наглядно показала на снимках, что на планете меняется климат, и что он меняется быстрее, чем ожидалось.
ERS-1 также уже некоторое время не работает. Но в отличие от ERS-2 инженерам не удалось его снизить, связь со спутником прервалась. Находиться на высоте более 700 км над Землей он может около 100 лет.
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