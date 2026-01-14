"Сделать Стартрек реальностью": Маск заговорил о массовых космических путешествиях. Видео

Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил о намерении сделать идеи киновселенной "Стартрек" реальностью. В частности, он заговорил о создании даже и Академии Звездного флота.

Об этом он заявил во время выступления на космической площадке Starbase в штате Техас. По его словам, это и является главной целью SpaceX – сделать научную фантастику реальностью.

Что известно

Маск заявил, что в будущем человечество будет иметь большие пилотируемые космические корабли, способные доставлять людей на Луну и другие планеты, а затем и за пределы Солнечной системы. SpaceX стремится создавать масштабные звездолеты с большими экипажами, которые будут отправляться в далекие звездные системы.

Также миллиардер не исключил, что во время таких путешествий могут быть обнаружены потенциальные следы внеземных цивилизаций.

Во время выступления Маск отдельно остановился на Starbase, что, по его словам, сейчас имеет юридически оформленный статус города, который создали практически с нуля для производителей ракет на заводах SpaceX. Он подчеркнул, что эта площадка является крупным производственным комплексом и играет важную роль в промышленном потенциале США.

Маск также отметил, что территория собственноручно созданного городка расположена вдоль публичной трассы и остается открытой для посещения, поэтому спецразрешение на его посещение не требуется.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект и роботы кардинально изменят глобальное общество. Также он спрогнозировал будущее, в котором бедность будет ликвидирована, а работа станет необязательной.

Как сообщал OBOZ.UA, правительства Индонезии и Малайзии ограничили доступ к чат-боту Grok AI, которыйразработала компания Маска. Они стали первыми странами, которыезапретили систему ИИ из-за возможности создания откровенного контента.

