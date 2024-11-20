В каком порядке играть в игры серии STALKER чтобы правильно собрать сюжет: список

Серия S.T.A.L.K.E.R. от студии GSC Game World уже давно стала классикой постапокалиптических игр. Приближается релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, и многие новички задумываются, с какой части следует начать знакомство с этой серией.

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Опытные игроки советуют соблюдать порядок выхода игр, чтобы в полной мере погрузиться в мир Зоны и оценить развитие механик и сюжета. Для лучшего опыта следует начинать с основных частей: Shadow of Chernobyl (2007), Clear Sky (2008) и Call of Pripyat (2009).

Серия игр S.T.A.L.K.E.R. предлагает уникальный и глубокий сюжет, который становится понятнее, если проходить части в правильной последовательности. Игроки, начинающие без учета хронологии событий, рискуют потерять важные сюжетные повороты и ощутить меньшее напряжение от развития истории. Итак, OBOZ.UA предлагает порядок прохождения игр, который поможет максимально насладиться атмосферой легендарного проекта.

Последовательность, которую советуют опытные фанаты:

"S.T.A.L.K.E.R.: Тени Чернобыля" (Shadow of Chernobyl)

Первая игра серии, выпущенная в 2007 году, погружает игроков в события 2012 года в постапокалиптической Зоне отчуждения. Вы играете за сталкера по имени Меченый, страдающий амнезией и имеющий задачу уничтожить сталкера по имени Стрелец. В процессе прохождения меченый начинает вспоминать свое прошлое, что добавляет интриги к сюжету.

Эта часть закладывает основу для всей серии, поэтому важно начинать с нее. В противном случае предварительное знакомство с событиями "Чистого неба" может сделать предсказуемым сюжет.

"S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" (Clear Sky)

Эта часть, хоть и вышла второй, рассказывает о событиях, произошедших за год до сюжета "Тени Чернобыля". Вы играете за Шрама – сталкера, выжившего после мощного энергетического выброса. История раскрывает детали о Зоне и причинах катаклизмов, встречающихся в первой игре.

Однако проходить "Чистое небо" раньше "Тени Чернобыля" не стоит: это лишит сюжета неожиданных поворотов и сделает историю менее увлекательной.

"S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" (Call of Pripyat)

Третья игра серии развивает сюжет сразу после событий "Тени Чернобыля". Игроки оказываются в роли майора СБУ Александра Дегтярева, которого отправляют в Зону для расследования крушения нескольких военных вертолетов.

"Зов Припяти" позволяет узнать больше о Зоне, раскрыть ее тайны и получить ответы на вопросы, возникшие в предыдущих частях.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" (Heart of Chornobyl)

Долгожданное продолжение серии, которое называется "Сердце Чернобыля", обещает продолжить сюжетную линию. Точных деталей об истории пока нет, но фанаты ожидают, что новая часть расширит знания о Зоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о времени и других важных нюансах выхода видеоигры STALKER 2: Heart of Chornobyl.

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