Лунный разведывательный орбитальный аппарат сфотографировал новый кратер на поверхности Луны. Он может быть результатом падения российской автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая не смогла успешно выполнить свою миссию и разбилась о поверхность Луны.

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Новые снимки в пятницу, 1 сентября, опубликовали на официальном сайте NASA. Очередное фиаско страны-агрессора произошло еще 19 августа.

Фото вероятного места аварии, в результате которой и образовался этот кратер, зафиксировал космический корабль Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Команда LROC сравнила изображения, сделанные до удара (в июне 2022 года), и снимки, сделанные после этого.

Как говорится в сообщении, диаметр нового кратера составляет около 10 метров. Он расположен на 57,865 градусах южной широты и 61,360 градусах восточной долготы на высоте около минус 360 метров.

"Поскольку этот новый кратер находится недалеко от предполагаемой точки падения "Луны-25", команда LRO приходит к выводу, что он, скорее всего, образовался в результате этой миссии, а не в результате естественного удара", – уточнили в NASA.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потерпела очередную неудачу. Ее миссия на Луну под названием "Луна-25" провалилась. В стране-агрессоре заявили о внештатной ситуации.

Позже в России признали, что их миссия на Луну, которая заявлялась как "историческая", полностью провалилась. Аппарат "Луна-25" столкнулся с поверхностью природного спутника Земли и "прекратил свое существование".

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