Распространенная привычка убивает батарею вашего телефона: как избежать

Многие люди каждую ночь заряжают свои смартфоны до 100% – автоматически ставят гаджеты на зарядку перед сном и снимают уже на утро. Казалось бы, полный заряд обеспечивает максимум рабочего времени, однако на самом деле эта привычка постепенно "убивает" аккумулятор.

Видео дня

Литий-ионные батареи, которые стоят в каждом iPhone и в подавляющем большинстве устройств на Android, изнашиваются гораздо быстрее, если часами остаются полностью заряженными или, наоборот, разряженными "в ноль". В вашем телефоне уже есть встроенные настройки для защиты батареи, которые ограничивают зарядку, но многие их просто не включают или даже не знают об их существовании. Издание Tom's Guide собрало список функций, активация которых едва ли не самый простой способ продлить жизнь вашему смартфону.

Настройка зарядки iPhone для здоровья батареи

Откройте "Параметры", перейдите в раздел "Аккумулятор", а затем нажмите "Зарядка". Там вы увидите две важные опции: "Оптимизированная зарядка" и "Лимит заряда".

Включите "Оптимизированную зарядку". Эта функция изучает ваш распорядок дня и задерживает заряжание свыше 80% до того момента, пока вам действительно не понадобится телефон. Лучше всего эта настройка работает для ночной зарядки по стабильному графику. Если же вы подключаете телефон к сети днем в разное время, оно может просто остановиться на 80% и перейти в режим ожидания, потому что не будет знать, когда вы отсоедините свой телефон от сети.

Ниже в меню вы также найдете опцию "Лимит заряда". Это жесткое ограничение максимального уровня заряда, и оно является неплохой альтернативой предыдущей опции. Здесь можно выбрать лимит: 80%, 85%, 90%, 95% или 100%. Выберите более низкий показатель (например, 85%), если хотите вручную ограничить максимум, чтобы сохранить ресурс аккумулятора на долгие годы.

А что с Android-телефонами?

Смартфоны на Android предлагают похожие инструменты защиты, хотя каждый производитель называет их по-своему и прячет в разные подразделы меню. Например, если у вас Samsung, ищите функцию "Защита аккумулятора". Для этого зайдите в "Настройки", выберите "Аккумулятор", а затем – "Другие настройки аккумулятора". Включите этот тумблер, и телефон остановит зарядку на 85%, не давая батарее отрабатывать свой ресурс от полного заряда.

Владельцы Google Pixel имеют функцию "Адаптивная зарядка". Она работает так же как оптимизация на iPhone: подстраивается под ваш сон и дотягивает заряд до 100% как раз к моменту вашего пробуждения. Ищите ее в разделе "Аккумулятор" – "Адаптивные настройки".

Другие производители Android также имеют собственные версии этих функций. Названия могут отличаться, но суть одна – ограничить время, которое батарея проводит в состоянии 100% заряда, чтобы замедлить ее "старение". Ищите соответствующие опции в меню "Настройки", после чего перейдите в раздел "Аккумулятор". Ищите что-либо, где упоминается защита батареи, оптимизированная зарядка или лимиты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.