Как часто надо перезагружать смартфон: об этом мало кто знает

Фраза техподдержки: "Вы пробовали выключить и включить снова", неизменно раздражает пользователей. Однако, она возникла не на пустом месте – именно таким образом следует действовать, когда с вашим гаджетом что-то не так. И смартфон также нужно время от времени перезагружать. Но как часто?

Периодическая перезагрузка помогает исправить некоторые ошибки в работе устройства. И в таком действии нуждаются как iPhone, так и смартфоны на Android – это помогает их системам работать стабильно, даже если на первый взгляд все в порядке. Это действенный способ справиться с программными сбоями и фоновыми процессами, истощающими аккумулятор и замедляющими работу. На что обращать внимание и как часто запускать функцию "Рестарт", разбиралось издание BGR.

Речь идет не о той перезагрузке, которая происходит автоматически при обновлении iOS или Android. Такие обновления выходят раз в несколько месяцев. Вместо этого смартфон требует "передышки" и во время обычной эксплуатации между этими циклами. Стоит также учитывать возраст и класс устройства: новые флагманы работают быстрее благодаря современному железу, тогда как на бюджетных моделях, особенно среди Android-устройств с более слабыми чипами, разница в скорости после перезагрузки будет ощутимой.

Как часто стоит перезагружать iPhone

Apple не дает четких рекомендаций по периодичности перезагрузки, когда в целом все работает нормально. Однако компания имеет страницу поддержки, где советует сначала закрыть и снова открыть зависшее приложение, а если это не помогло – перезагрузить iPhone или iPad.

Для этого обычно используется комбинация боковой кнопки и кнопки громкости (в новых моделях) или только кнопка питания (в старых). Существуют также процедуры принудительной перезагрузки для устройств, которые не реагируют на прикосновения. В любом случае это закрывает все активные приложения и может решить проблемы с производительностью. Не лишним будет делать это по определенному графику, например, раз в неделю или две. По крайней мере это научит вас быстро реагировать, когда возникнет реальная неисправность.

Как часто стоит перезагружать Android

Для Android действуют похожие принципы, хотя эта экосистема несколько сложнее. Большинство производителей создают собственные оболочки поверх чистой ОС от Google, что повышает риск возникновения багов. Google в своих инструкциях отмечает, что перезапуск помогает исправить "временные проблемы", например зависание приложений или камеры, а также плохую связь.

Зато компания Samsung, лидер рынка Android-смартфонов, советует пользователям сделать перезагрузку Galaxy ежедневной привычкой, чтобы предотвратить торможение системы. Для владельцев мощных флагманов серии Galaxy S26 это может показаться лишним, но такой совет можно адаптировать под собственные нужды – скажем, перезапускать устройство раз в несколько дней. Интересно, что в настройках Samsung даже есть функция "Автоматическая перезагрузка", которая сама перезапускает телефон, когда это необходимо, или по определенному пользователем графику.

