Повербанки с таким портом надо менять: в чем проблема

В условиях массированных обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы снова имеют длительные отключения света. В такие моменты повербанк становится необходимой вещью. Многие хранят старые аккумуляторы "на всякий случай", не подозревая, что они могут подвести в самый критический момент.

Именно поэтому важно понимать, соответствует ли ваш повербанк современным требованиям и способен ли он реально помочь во время блэкаутов. А главным сигналом, что время обновлять устройство, часто становится устаревший порт micro-USB, говорят эксперты.

Какой зарядный порт считают устаревшим

Когда-то micro-USB был отличным решением: компактный, универсальный, массовый. Большинство смартфонов использовали именно этот порт, поэтому кабели были буквально везде, и это делало повербанки максимально удобными. Но времена изменились.

Сегодня micro-USB фактически исчез из современной техники, а те несколько кабелей, которые остались в ящиках, существуют скорее благодаря отдельным старым гаджетам.

Если же повербанк и имеет micro-USB, то проблема не только в неудобной зарядке. Это свидетельствует о том, что и вся электроника внутри – из той же эпохи. А это означает низкую эффективность, меньшую мощность и технологии, которые давно перестали соответствовать современным стандартам.

Почему стоит заменить такой повербанк

Любое устройство, которое заряжается через micro-USB, уже фактически старое. Основная проблема в том, что micro-USB не способен передавать достаточную мощность: стандарт – до 2 А при 5 В, то есть примерно 10 Вт.

Попробуйте наполнить современный повербанк на 20 000 мА-ч через micro-USB – и готовьтесь ждать всю ночь, а то и полдня. К тому же этот порт хрупкий и легко ломается. Это одна из причин, почему USB-C так быстро вытеснил его с рынка.

Если ваш повербанк работает на micro-USB, его батареи уже имеют внушительный "возраст".

Литиевые аккумуляторы деградируют:

от высоких температур;

большого количества циклов зарядки;

длительного хранения на 100% заряда.

И именно повербанки обычно хранят полностью заряженными, на всякий случай. С точки зрения безопасности это правильно, но для химии батареи – не лучший сценарий.

Даже если элементы питания еще работают, старые повербанки имеют низкую силу тока на выходе, примитивную электронику, часто полную несовместимость с большими батареями ноутбуков или планшетов.

Что дает современный USB-C

USB-C способен передавать значительно больше энергии и поддерживает технологию USB-C Power Delivery (PD), которая позволяет:

заряжать устройства гораздо быстрее;

питать гаджеты во время работы;

использовать один универсальный кабель для всех девайсов.

Когда стоит приобрести новый повербанк

Первым делом стоит честно оценить его состояние:

Дает ли он столько же полных зарядок, как раньше. Держит ли заряд или разряжается сам по себе за несколько дней. Приходится ли специально носить micro-USB кабель только для него.

Современные повербанки имеют новые типы батарей, например LiFePO4, которые служат дольше, работают стабильнее, быстрее заряжаются и выдерживают тысячи циклов.

